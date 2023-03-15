來自台灣的梔子 鴻元生技天然色素全色系萃取

鴻元生技公司自63年創立至今，走過將近50年歲月。自民國65年，初次接觸到『梔子』的訊息，創辦人謝炳欽就注定了一生要為這個品項『躹躬盡瘁』了，為何如此描述，是因為今天的下一代、下二代人的回朔而下的結論。在那個啟盟期，完全依循市場導向，而市場在日本。創辦人是日本統治台灣期間出生，接受的是日本教育，日文是第二母語，因為與日本市場溝通無礙，而展開長達45年的『梔子』品項的開發過程，這個過程是週詳計劃的完整軌跡。

鴻元生技以「采鴻」品牌推出天然色素，為全台唯一從萃取到精製的梔子色素製造廠。圖／鴻元生技提供

該公司以有限的資源普查了梔子的種植特性，從新竹縣新埔鄉，台中縣的清水鎮、后里鄉，南投縣的草屯鎮、名間鄉、埔里鎮、中寮鄉，彰化縣的埤頭鄉，雲林縣的西螺鎮、莿桐鄉、土庫鄉、虎尾鎮、崙背鄉、二崙鄉、水林鄉，嘉義縣民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉，台南縣東山鄉，台東縣的知本、台東市，每個地區都以農契作的方式，做地質、氣候、緯度的實作，每個農契作的週期是10年，至今為止，經過了完整的四週期，堂堂進入了第五個10年契作週期，歷盡了台灣全部的農業演化過程，目睹台灣農業時代到工業時代的實況變遷，這是一個完整而寶貴的歷程，參與了全台灣的這個『梔子』種植史，並完成了所有每一期的農契作合約的內容執行，没有任何一筆農民毀約的記錄，這是創辦人謝炳欽堅忍不拔的耐力，『不負農民』的信任，歷盡艱辛走完他一生所劃下的句點。身為下一代的傳承者，需要敍述這樣的軌跡，因為没有向政府做任何求援的動作。今天看來，並非完美，因為我們的政府從弱勢的百廢待舉的民國40年代，演化到民國110年代的工業國家，半導體的巨擘，有能力支援任何農業的項目，卻尚不清楚『梔子』在台灣的完整歷程，這是這個產業比較孤單的處境與前述的單兵作戰，實在是息息相關。原因只有一個，創業人謝炳欽先生的個性使然，害羞內向的結果，竟然是國語的造詣太淺所造成。對於植物的普查，了解到許多不為人知的基礎知識，奠定了第二代經營的戰略高度，讓鴻元生技決定深入探討與研發。自民國80年代起至今為止，以30餘年長的時間，終於成功量產梔子的『紅、黃、藍、黑』，確定未來地球上，很可能是絕無僅有的最偉大的一顆樹『梔子樹』，而且是非常稀有的中草藥植物，可以在台灣的土地大面積種植。如果有一天，讓我們的政府確認可以改良酸值土壤，而代替台灣西部稻田的轉作之時，更可以發出異彩，因為梔子是灌木屬而非草本植物，有碳足跡之碳權機會，而嘉惠於台灣農民。學術上，30年來與各大學的產學研究及申請政府補助的基礎，而留下了許多的研發基礎資料。再經由必要的努力，擴大與農民的契作面積，推動台灣農業經濟價値，並增加農民實質收益。

然而，鴻元生技在推廣的過程中並非一路順遂，謝旺熾總經理一路以來遇到的挫折不斷，更為推動農業種植高經濟作物而導致資金缺乏，但是始終堅持到底，就算負債推廣也在所不辭，憑藉著一己之力，成功將梔子色素的天然原料推廣到食品工業中，讓食品製造業者有更多天然原料的選擇，現為全台唯一從萃取到精製的梔子色素製造廠。

由於近年來食安風暴不斷，有感於DIY盛行以及烘焙業者沒有天然色素可用的情況下，鴻元生技於2012年正式推出「采鴻」天然色素，並於全省食品材料行全面上市，推出各種大小包裝以滿足客戶的需求，讓客戶不僅保有產品的美觀也兼顧到客戶的健康。今年更與農委會合作研發『梔子黑』色素，除用於食品也可作為染髪劑的色料，相較化學染髪劑，天然色料更為安全，不傷害肌膚與健康，謝總經理一心只想推動天然系列的產品，讓消費者可以用得安心並兼顧環境保護，更是符合政府推動ESG的理念。

梔子是唯一可以產出『紅、黃、藍、黑』的農作物，且用於食品工業為時已久，而日本是天然梔子色素的主要市場。我們想要把我們本土的天然原料發展到其他東南亞市場，進而被世界看見台灣的驕傲。

想了解更多，可與鴻元生技業務單位聯繫，goole搜尋「鴻元生技」或電話04-22373397洽詢。網址：www.dayspring.com.tw