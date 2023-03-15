台灣燈會在台北 光環境為城市帶來全新氛圍

睽違20年的臺灣燈會，2023年回到臺北市舉辦，吸引了眾多國內外觀光客及市民前來欣賞，不僅為臺灣的節慶增添了色彩，也營造出了一個熱鬧喜慶的節日氛圍。街道路樹燈飾設計更是起了關鍵性的作用，不僅銜接著各個燈區的特色，更用創意和巧思打造出了一個個精美的燈光藝術作品。

其中，一片金黃色的稻穗牆面，設計引人注目，這是一個融合了臺灣農業文化的燈飾設計，用燈飾打造出一片金黃的稻穗，讓人們彷彿置身於稻田之中，感受到農耕文化的純樸厚實和生命的力量。

「金黃稻穗」融合了臺灣農業文化的燈飾設計，用燈飾打造出一片金黃的稻穗，讓人們彷彿置身於稻田之中，感受到農耕文化的純樸厚實和生命的力量。 圖/辰騂燈飾設計提供

還有一個宛如大型檯燈的燈飾設計也讓人們驚艷不已。橙黃色的線條組合成立體美觀醒目的燈之藝術，展現了現代燈飾設計的時尚感和科技感，同時也將現代燈飾美學展現新思維的發揮。

這些創意燈飾，是出自於年輕的燈飾藝術家之手，設計師陳俊瑜表示，臺灣燈會在台北的燈飾設計光環境營造，不僅是一個融合了多種傳統、現代與外來的元素燈光藝術展示，更是一個展現台灣特色和創意的綜合性文化展現。同時也注重環保和能源節約的原則。

2023年 臺灣燈會「光源台北」已落幕，然而燈飾設計展現已成為臺北市街道環境營造中不可或缺的重要元素，為城市帶來全新的氛圍與韻味。當夜幕低垂，穿越熙熙攘攘的忠孝東路商圈，仰望天空，金黃色的優美燈光在繁忙的街道上璀璨閃耀，如經典城市風景畫般深深地印刻在參觀者的腦海中。