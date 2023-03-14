橫跨音樂 影視 教育與社會公益的謝世嫻(Sherry)

12歲於瑞士受到英國菲利普親王 Prince Philip of England榮譽接見，隔年受邀演出國際女星奧黛莉赫本葬禮，進入美國音樂系排名首屈一指的名校印地安那大學 Indiana University，而後受到已故大師安東尼. 巴納范度拉 (Anthony di Bonaventura) 賞識進入其門下，成為波士頓大學最年輕的音樂博士生。

曾和電影《追殺比爾》奧斯卡金獎大師 Bacalov研製配樂，並獲配樂特獎。 演奏足跡遍佈歐美亞三洲，含法國南錫音樂節、奧地利薩爾斯堡音樂節、與義大利西恩那電影節。

曾任台北扶輪社67屆秘書長與69屆副社長，藉由音樂完成許多公益項目， 其中包含，為 311日本海嘯募款的「心之喜悅」品牌曲發表會、讓1500名企業家走進音樂廳的「2015扶輪日音樂盛會」、協助台灣親愛國小自製的88把提琴傳送到世界各國偏鄉「親愛的琴!」與緬甸和英國文化協會合作的「盲人青少年小提琴家計畫」 關懷台灣偏鄉教育紀錄片《書屋》等 。

因「送愛到紐約」COVID-19 Relief募款音樂會成為紐約扶輪社榮譽社友，並獲頒保羅哈里斯Paul Harris獎。於2020創立 Leading Bull 致力於藝術、多媒體與社會公益發展。自 COVID後開始打造 DRIM 心靈冥想音樂，2023年發表新書並以Youtube頻道『Sherry Shieh 謝世嫻』推廣古典音樂與影視美學。

第一本電影配樂解密書

Sherry Shieh謝世嫻 帶你深入導聆賞析，那些年我們最愛的難忘旋律

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