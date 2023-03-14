愛閃耀 新品上市 李胤顏澎亮彈現身引暴動

新盛生技《愛閃耀》日前於台中蘭克斯特頂級私宅莊園，舉辦「NMN澎潤強效膠原蛋白」新品上市發表會。現場熱鬧滾滾、人潮洶湧，活動開始在金鐘主持人郭彥均幽默風趣帶領下，代理商們個個興奮不已，引頸期待一睹新品風貌。

緊接著「新盛生技集團」董事長李胤顏手持白色氣球走進會場掀起高潮，代理商們瞬間歡聲雷動迎接李董事長上台。

李胤顏董事長表示:愛閃耀所推出這款膠原蛋白與市面上不同的是，添加了科學的NMN成分，補充膠原蛋白本身由內而外改變青春活力。

新盛生技此次發表的新品「澎潤強效膠原蛋白」，主打7日有感澎亮彈，除了NMN外還添加了小分子魚膠原蛋白、極萃燕窩酸、珍稀玫瑰胎座、SamquinolTM專利莓果配方，以及維生素C、玻尿酸、穀胱甘肽等。

李胤顏董事長說：「因為美麗來自於活力，希望消費者購買後除了皮膚變好、變美之外可以從內到外散發能量，展現最好的自己」。新盛生技《愛閃耀》的目標就是要幫助人們變年輕、變得更有自信，而消費者的感受就代表我們產品是最好的答案。

NMN在美國已經被視為藥品，但台灣目前對NMN沒有嚴格的法令規範，因此有不少魚目混珠的產品，消費者一定要挑選成分表中寫著NMN或是煙醯胺單核苷酸才是真正的NMN。