富港海鮮老饕客的最愛

2012年時，新北市政府開始推動「萬里蟹」品牌，「龜吼漁港」從一個默默無名的小漁村，變成今日熱鬧的漁市及海鮮餐廳街，假日期間停車位一位更是一位難求，餐廳一樣，沒事先訂位，還可能要排隊。

「富港海鮮」在阿涼師和一群熱情的員工努力用心經營，已有15年歷史，在當地也算是知名老店了，富港海鮮是北海岸龜吼漁港的萬里蟹老店，花蟹、三點蟹、石蟳、活龍蝦等。

「富港海鮮菜色很多，價錢大多合理，海鮮會從現流箱撈起來秤重，雙方講定價錢，不會亂殺觀光客，花蟹的花色紅白相間，煮起來好看，是賣相最討喜的，但也是價錢較高的。 花蟹的肉飽滿而鮮甜細緻，簡單蒸熟了都很好吃，不用太多調味醬。

總之，「富港海鮮」的食材新鮮，料理手法老練，很能發揮出食材本身的美味，沒有用太多的調味料去搶掉食材本身的味道，吃起來清爽怡人，吃完不會口乾舌燥，整體價錢合理，是間不錯的海鮮餐廳。

看富港海鮮店面不大，一樓大概有四小桌，上了二樓以圓桌為主，沒事先訂位也是一位難求，。富港海鮮以新鮮掛帥、「鮮味」出擊，並以龜吼漁港，唯一大型美式龍蝦海鮮為主題，富港海鮮是以美味 鮮味，充分體現怎麼好吃就怎麼做，什麼好吃就做什麼。

〈雙蝦總匯〉可吃到「穿了不同外套的炸蝦」，讓炸蝦看來「鼓鼓胖胖」的誘人食慾，口感更酥脆且更富層次，可供多人共享的〈鐵鍋海鮮〉內有蛤蜊、淡菜、白蝦、小卷、龍蝦肉，標榜「是海味」，〈海鮮總匯〉內有小龍蝦、白蝦、軟殼蟹、小卷、炸牡蠣、炸白魚等，非常豐富。