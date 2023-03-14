綠色餐飲指南與英國永續餐廳協會正式簽署備忘錄

在全球永續飲食大潮下，國內更多民眾若想知道有哪些永續綠色飲食餐廳？落實的程度有多少？評價又如何？現在已經有了明確的國際標準接軌台灣！

國內最具規模與完整性的綠色餐飲指南 GDG (Green Dining Guide) 於3月14日正式接軌國際，與全球最具規模的永續餐飲指標Food Made Good評鑑機構，英國永續餐廳協會 (SRA, Sustainable Restaurant Association) 共同合作。在SRA董事總經理茱莉安.諾貝爾 （Juliane Caillouette Noble, Managing Director）親自來台與綠色餐飲指南創辦人黃俊誠，在行政院農委會農糧署農業資材組組長黃俊欽與立法委員陳培瑜共同見證下，簽署合作意向書，正式宣佈綠色餐飲指南為SRA Food Made Good全球評鑑指標在台官方代表機構，綠色餐飲指南葉級評鑑餐廳直接等同Food Made Good星級評鑑標準。今日起，在台灣所有加入綠色餐飲指南葉級評鑑的餐廳業者將同步為SRA英國永續餐廳協會的Food Made Good國際標準認可，共同成為全球永續餐廳地圖上一萬五千多個永續餐廳的地標！

綠色餐飲指南創辦人黃俊誠 (左二)、SRA 英國永續餐廳協會董事總經理 Juliane Caillouette Noble(左三)簽訂合作備忘錄，行政院農業委員會農糧署農業資材組組長 黃俊欽 (左一)與立法委員陳培瑜(右一)共同見證。圖／業者提供。

綠色餐飲指南以「餐飲食材的選購來源」與「永續面向的實踐歷程」為評核基礎分成「宣言行動店家」、「一葉餐廳」、「二葉餐廳」與「三葉餐廳」。每一級次對應不同的主題審核項目與積分，皆為永續飲食所涵蓋的面向，餐廳可逐步依循進而加值經營之方針，並獲有具指標性的殊榮識別。

全球最大規模的永續餐飲指標Food Made Good拼上台灣永續飲食文化拼圖

「作為全球最大規模的永續餐飲指標，自 2010 年以來，Food Made Good的永續餐飲標準已被用於評估和認證遍佈全世界 15,000 多個餐飲業的永續性，除了在英國已經於大量引進主流餐飲產業，透過與全球 50 家最佳餐廳與其所有區域連鎖和相關品牌的連結，我們還評選了 70 多個國家的餐廳和其他飯店業的永續性發展」。英國永續餐廳協會董事總經理茱莉安.諾貝爾表示，「台灣擁有全球罕見的永續農業發展技術與多樣化的作物環境，加上歷久彌新的中華傳統飲食與融合全球飲食文化的多元性，台灣正式加入SRA Food Made Good不僅代表中式飲食文化的永續發展接軌國際餐飲舞台的歷史性里程碑，也為Food Made Good拼上一塊關鍵的飲食文化拼圖！一起加入永續農業與飲食文化的先進國行列。」

永續飲食促進法，可以是未來政府與民間共同努力的目標！

現場見證的立法委員陳培瑜表示，「民以食為天，農為國之本。餐飲產業的需求方向，主導性帶動了農業的發展，台灣要邁向永續的先進國行列，餐飲產業永續發展，將是帶動永續農業發展的關鍵火車頭，我們接軌國際歐美先進國家餐飲產業永續畫的發展借鏡是第一步，在產業具有一定的發展共識基礎下，更完善的永續健康飲食發展促進法規，可以是未來政府與民間共同努力的目標！」

行政院農委會農糧署農業資材組組長黃俊欽表示，「我們很高興看到台灣的綠色餐飲指南與全球最大規模的永續餐廳評鑑系統英國永續餐廳協會正式合作接軌，這與農委會致力與各國簽訂有機同等協定有一樣的理念與意義。相信在這樣的國際指標基礎上，帶動更多餐飲產業優先採用有機友善在地食材，推動更多有機友善農業的生產，可以為台灣永續農業的發展創造新的里程碑。」

綠色餐飲指南創辦人黃俊誠指出，「永續綠色餐飲已經是全球永續意識下的主流發展，外食外送的餐飲型態更是近幾年爆發性的成長，綠色永續餐飲的發展，已經是不可逆的社會趨勢，我們可以被動，也可以選擇主動。接軌國際平台，與全球最大規模的永續餐飲標準Food Made Good簽訂同等協定意向書，讓在台灣所有參與永續綠色餐飲指南 GDG 的餐飲飯店甚至企業員餐業者，得以在全球標準下進行審視與系統性邁向更理想的永續飲食發展，同時將能夠使用 SRA 最新的線上平台，以最簡單的方式確認餐飲永續標準。這些台灣的餐廳將首次能夠衡量其永續性實踐，並與世界各地的永續餐飲產業進行比較參照，並增加台灣與全球性的曝光宣傳！」