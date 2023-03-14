台灣品牌Feebees赤足襪鞋 獲國際肯定

Feebees赤足襪鞋創新一體成型製程、環保理念 獲國際肯定

台中品牌Feebees赤足襪鞋獲得英國BSI碳足跡認證，成為全球三冠王；這個專注於赤足行走或運動的品牌，在防疫期間不斷提升國際價值，三年間獲得三項國際獎項：2021經濟部創新研究獎唯一鞋品牌、以色列國際運動創新加速器HYPE Sports Innovation（HYPE）歷年唯一鞋子冠軍、iF Design Award 2022年唯一台灣鞋品牌。Feebees創辦人陳谷銘憑藉10年的實驗，成功將襪子變成鞋子，徹底改變傳統鞋類的製作過程和思維方式。

Feebees赤足襪鞋採用創新的一體成型製程，輕量舒適，就像赤足行走或運動一樣健康、自由。赤足不是不穿鞋子的意思，而是透過這種製程，讓穿著者更能直接地感受大自然和行走，鍛鍊身體，探索未知，享受自然。

相較於傳統運動鞋類的製作需要約200道工序，並且產生16公斤的碳排放量，大多數鞋子最終成為難以分解的塑膠垃圾，對環境造成污染。Feebees赤足襪鞋只需5道工序，採用模組化製作，成功節省了60%的能源消耗，碳足跡只有5.91公斤。

陳谷銘表示，襪鞋能讓行走和跑步更接近自然的生活方式，尤其是在截拳道和三鐵等運動中更能體現出它的優勢，至今已獲得英國BSI認證和2022年iF設計獎，目前在市場上也挑戰著厚底鞋的趨勢，用最自然的方式來運動。這樣的理念在戶外運動活動中漸漸被接受，像是最近董事長樂團主唱吉董首次挑戰三鐵226，即是穿著Feebees赤足襪鞋輕鬆完賽。

董事長樂團主唱吉董首次挑戰三鐵226，賽後更在臉書公開表示：這次我選擇穿襪鞋試看看，沒想到箭步如飛。圖／業者提供

褚士瑩在台中的哲學思考分享會上分享了他穿著Feebees襪鞋旅遊國內外的經驗，他認為襪鞋讓他的步行更輕鬆，不會累腳。此外，襪鞋和普通襪子一樣，可以直接丟進洗衣機裡清洗，這使得旅行期間的清潔更加輕鬆方便。