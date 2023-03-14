2023 ITF台北國際旅展 線上熱烈報名中

全臺規模最大的「2023 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF）」已開放全球參展單位線上報名。今年展期訂於11月3日至6日在臺北南港展覽館一館舉辦，提醒欲參展單位及早至官網 （www.taipeiitf.org.tw ）報名！

中華航空空姐群，展現優雅精彩的舞蹈表演，吸引大量民眾圍觀。圖／台灣觀光協會提供

「ITF台北國際旅展」為全臺最具規模的「專業性暨消費型旅展」，是各大旅行社、飯店、餐廳及遊樂區等旅遊業者年度爭先參與的年度旅遊盛事，更是民眾尋找旅遊新資訊、挖寶找優惠不可錯過的活動。去（2022）年「ITF台北國際旅展」適逢臺灣邊境管制放寬，作為邊境解封後首場且規模最盛之國際旅展，ITF攜手旅遊業者參展，民眾一同迎接旅遊曙光，在4天展期創造數億商機。

文化部也積極推出多條文化觀光推薦遊程，提供民眾體驗獨特的文化路線。圖／台灣觀光協會提供

去年「ITF台北國際旅展」參與單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞、歐洲城市等71個國家/城市、全臺最大40餘家旅行業者及超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等單位，總計1,200個攤位參展共襄盛舉，更吸引兩大知名線上旅行社KKday及Klook參展，搶攻實體商機。在邊境解封之際帶動觀展人潮，四天展期共計吸引近20萬人次進場參觀。

臺灣各大飯店每年皆於ITF推出超殺優惠餐券，吸引參展民眾搶購。圖／台灣觀光協會提供

「2022 ITF台北國際旅展」於開展前夕11月3日辦理實體「旅遊交易會」，交通部觀光局邀請共計16國72位國際買家來臺與會交流面談，共計89個賣家單位參與，成功促成逾千場媒合交流，鏈結海內外旅遊業者，為產業復甦注入強心針。

民眾專注討論旅遊行程優惠方案。圖／台灣觀光協會提供

「ITF台北國際旅展」不僅是各國觀光局、國內中央與地方政府及旅遊產業銷售產品的重要管道，更是旅遊業者最佳的行銷宣傳平台。同時ITF也致力於提升參展單位之品牌形象、知名度與商業利基、提供國際間最即時旅遊資訊。

每年最受大小朋友歡迎的「吉祥物大遊行」，也將在2023 ITF天天登場。圖／台灣觀光協會提供

主辦單位台灣觀光協會為響應環保，一律採取線上報名，有意參加的業者請至官網（www.taipeiitf.org.tw） 檢閱報名資訊。