薛夫勒勇奪球員錦標賽冠軍 松山英樹獨居第五名

有美巡第五大賽稱譽之球員錦標賽轟轟烈烈落幕，美國名將史考提薛夫勒（Scottie Scheffler）以5桿勝差勇奪冠軍！日本球星松山英樹（Hideki Matsuyama）則以單獨第五名完賽，寫下他在這場大賽的生涯最佳成績。

薛夫勒在贏得生涯首頂球員錦標賽桂冠後，加入傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）與老虎伍茲（Tiger Woods）行列，成為史上第三位同時擁有名人賽與球員錦標賽冠軍的巨星；同時憑藉本賽季的第二個冠軍，薛夫勒也從西班牙球星瓊拉姆（Jon Rahm）手中奪回了世界球王的頭銜。至於渴望在本周於TPC鋸齒草恢復狀態的松山英樹，在最後一輪打出負4桿的68桿，以四輪負9桿的279桿結束這一周。

以兩桿優勢進入決勝輪，薛夫勒在這座困難的球場上打出69桿，總桿數為負17桿，讓他以足夠的差距擊敗週日狂飆65桿的英格蘭球員泰瑞爾哈頓（Tyrrell Hatton）。而哈頓在後九洞繳出的29桿成績，也追平賽史紀錄。維克特霍夫蘭（Viktor Hovland，68桿）與湯姆霍格（Tom Hoge，70桿）則以總桿負10桿，在這場總獎金2500萬美元的大賽並列第三。

日本球星松山英樹（Hideki Matsuyama）則以單獨第五名完賽，寫下他在這場大賽的生涯最佳成績。 圖／Getty Images提供

擁有美巡賽八勝的松山英樹在周日決賽開打前落後9桿，但他在前13洞抓下7隻小鳥，加上薛夫勒開局停滯不前，讓他得以加入冠軍爭奪行列。然而，松山在第14洞誤判進攻果嶺球而吞下雙柏忌之後，就此失去爭冠契機。「那個第二桿很困難，因為風是從左往右吹，但我不確定。我打出去的球和我想的風向不一樣。」松山英樹說。他生涯總共八度參加球員錦標賽，這是第三次打進前十名。「在第12或13洞，我認為我只落後一桿。我有很大的動力繼續往前推進，但我沒有照自己要的方式完成第15、16、17這三個容易抓鳥的洞，如果有，我還有機會。我認為自己打得不錯，但我真的可以在最後這四、五洞打得更好。事實上，我打出了一些很棒的擊球和很棒的推桿，這是我前進的動力。我也會省思我打得掙扎的最後五洞，並思考可以從中改進的地方。」

這是松山英樹在本季第二度打進前十名，他最新的聯邦快遞盃排名也從第90名躍居到第60名。他的下一場出賽將會是兩週後在奧斯汀鄉村俱樂部（Austin Country Club）舉行的WGC戴爾科技比洞賽（WGC-Dell Technologies Match Play）。韓國好手任成宰（Sungjae Im）在週日繳出72桿後，以總桿負8桿並列第六名，這是他在球員錦標賽的最佳成績。2017球員錦標賽冠軍金時沅（Si Woo Kim），決勝輪也是72桿，最終並列27位。金周亨（Tom Kim）打出四天最佳的69桿，最終並列51名。