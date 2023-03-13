台灣福斯集團歡慶在台成立八週年 立志要當「台灣移動服務市場領導者」

回顧2022，福斯集團在全球取得穩健的年度銷售成績，收益較21年增長12%，來到2,792億歐元，純電車款的交車數增長26%，達到572,100輛，佔集團總交車輛的7%。由於供應鏈及物流問題應於今年緩解，再加上目前已累積大量訂單，福斯集團預期2023年全球總交車輛將到達約950萬輛。

在台灣市場方面，台灣福斯集團2022年共推出超過20款新車上市，其中囊括休旅浪潮、性能軍團、戶外生活取向乃至純電動能，以豐富產品陣容攻勢，給予國內購車消費者多元選擇。感謝車主與消費者的支持，以及全體集團同仁與經銷夥伴的努力，成功創下年度銷售達22,687 輛的佳績。展望 2023 策略方針，台灣福斯集團將著重「產品、數位應用、通路拓展及顧客服務體驗」四大面向，以在地化策略集結品牌優勢，打造多元永續的移動體驗。

ŠKODA Taiwan總裁李御林與ŠKODA Octavia RS合影。 圖／業者提供

台灣福斯集團總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「很開心今日慶祝台灣福斯集團八週年特別時刻，在此非常感謝全台車主及消費者一路以來的陪伴與支持，及全體集團同仁與經銷夥伴們的齊心努力，共同創造許多重要里程碑及精彩回憶。2023年將會是精彩的一年，台灣福斯集團將透過多元溝通渠道全面加速進程，以雙位數成長為目標。未來我們將持續以集團之力整合虛實顧客接觸點、持續導入電動車款，為所有車主、消費者帶來最完整的優質體驗，朝向『成為台灣移動服務市場領導者』的願景努力。」

伴隨國內數位消費習慣迅速演進，台灣福斯集團四品牌亦從官網、手機APP及社群平台多方積極推廣數位應用服務，從探索、購買至擁有旅程中，致力提供全方位的服務體驗。其中，台灣奧迪近年於官網推出線上客製化功能及Line行動助理平台，讓車主與消費者可依自身喜好管道隨時隨地線上進行探索了解；近期亦升級優化MyAudi App數位服務，換上全新使用介面，逐步整合多項功能，讓Audi車主只需一機在手，即可完成「線上預約回廠」、「線上商店購物」等需求，更可以依自身喜好選擇付款方式及取件地點。此外，虛實整合的數位服務是提升顧客體驗的重要推動力，台灣奧迪將陸續同步於Audi 全台授權展示中心據點導入Augmented Reality擴增實境客製賞車功能，及Virtual Reality虛擬互動探索體驗，搭配銷售人員介紹，讓消費者能以多元管道探索Audi 車款。

台灣福斯集團總裁暨台灣奧迪總裁安薩瑞與Audi e-tron Sportback Black Edition合影。 圖／業者提供

台灣福斯Volkswagen汽車矢志帶來強而有力的線上行動後援，自2020年結合「福斯人禮遇計畫」至今，車主忠誠度再創新高，會員人數即將勇破十萬大關，未來更精進數位化服務，擴增My Volkswagen APP功能，整合LINE線上社群系統，給予車主管家式擁車旅程。

ŠKODA Taiwan今年也將導入全新數位化My ŠKODA APP，車主可以透過這個數位化平台查詢愛車資訊記錄、經銷服務聯絡、直接預約回廠等，讓車主可以線上享受多項服務。至於一般消費者也同樣能透過這個數位化平台更了解ŠKODA品牌故事、欣賞品牌影片並線上預約試駕。讓無論是車主或是消費者都可以藉由MY ŠKODA APP掌握品牌第一手資訊。

台灣福斯商旅的數位優化計畫，包含官網線上客製化功能、以及My eVanLife APP 平台服務，有車款資訊、品牌故事，更為熱愛戶外活動的VanLifer提供豐富又實用的內容。此外，車聯網、線上預約保修服務、線上商店等多元功能也會陸續推出，與車主一同打造多元VanLife 數位生活。

台灣福斯汽車總裁Conrad Marx馬康睿與The Golf R合影。 圖／業者提供

除強化線上數位服務，台灣福斯集團亦雙軌進行品牌通路及實體顧客服務相關計畫，從拓增據點、軟硬體升級至售後服務車主禮遇，與集團全體經銷夥伴齊心合力，給予更優質的顧客服務。其中，台灣奧迪接續新建升級3座展示服務據點，包含全新Audi 鳳山展示暨服務中心、全新Audi 北台中展示中心以及甫升級的Audi 南港展示暨服務中心，持續增強經銷與售後服務網絡覆蓋率，讓車主及消費者能更便捷享受品牌服務；而針對顧客服務方面，導入德國總部Audi Progressive Retail Concept零售概念，包含「NEXUS數位迎賓專區」與「Audi Host禮賓大使」，以及預計今年四月底全台經銷據點提供的全新餐飲服務標準，都是為了持續優化以消費者為核心的品牌體驗。

順應台灣近年電動車口數迅速成長，台灣奧迪不僅帶來純電產品陣容，更積極發展Audi純電生活圈，目前已佈建11座Audi 極速DC充電站，亦攜手純電同盟在地充電夥伴提供遍布全台的多元充電點，今年也將持續擴建目的地充電網絡。此外，為進一步提升顧客服務，台灣奧迪將帶來更多車主禮遇服務、駕駛訓練、展示中心或品牌活動，為Audi 車主及消費者帶來不斷升級的品牌體驗。

台灣Volkswagen汽車於2022年陸續拓展全台服務據點，繼Volkswagen士林、林口、新店展示中心以及Volkswagen高雄民族服務中心開幕，再計畫於台中大里、苗栗頭份、台南和屏東拓展快捷保修據點，佈局更完整的服務網絡，而近期 R Studio專屬R車系的豪華性能展示區，也接連將進駐全台各展示中心，為R車主打造精品級賞車體驗。此外，近年更帶來多元車主、消費者線下活動，盛大舉辦Volkswagen R Performance Day賽道日等，深度感受德制工藝。

台灣福斯商旅總裁巫詩棻與Caddy Maxi VanLife Edition合影。 圖／業者提供

ŠKODA Taiwan則持續擴大在台通路網絡，在2022年不僅啟用首座擁有友善寵物空間認證的全新台南永康展示暨服務中心； 全新保修服務中心ŠKODA 台中北屯以及位於台北北投的ŠKODA全台最大保修服務中心亦相繼投入營運，今年也計畫於台北精華地段內湖地區打造全台最大旗艦多功能展示暨服務中心，預計在第四季正式與車主消費者見面。ŠKODA Taiwan自2015年成立，即推出車主獨享禮遇「All 4 You」售後保障，包含四年三次免費保養，四年不限里程保固以及四年免費道路救援服務廣受車主推薦迴響，今年也將升級推出2.0版本，於服務細節再升級，給予車主全方位守護。

台灣福斯商旅於通路發展議題上，在2022年完成南北高雄區域布局策略，而在今年下半年新北全新展示中心也將以高規格呈現給消費者。而VanLife元素也將陸續進駐全台福斯商旅展示中心。讓每位福斯商旅客戶在不同展示區域裡皆能感受輕鬆自在、專業以及無障礙友善的氛圍。

台灣福斯集團作為汽車產業領導者，近年於CSR企業社會責任注入許多心力，以實際行動援助財團法人脊髓損傷社會福利基金會，更連年舉辦「愛不停 公益行」兒童公益繪畫比賽，力行倡導從小培養孩子們正確的行車安全觀念。其中，台灣奧迪以其四環品牌「傾聽(Listening)、學習(Learning)、交流(Exchange)和包容(Inclution)- LLXi」理念從去年開始就廣為人知。 2023年台灣奧迪推行「Game Changer」系列活動持續佈達理念，除了近日與女性客群同賀國際婦女節，今年也將陸續帶來更多精彩活動，繼續實踐LLXi精神；ŠKODA Taiwan多年來致力推廣黑熊保育，透過系列行動如KAROQ黑熊保育計畫推廣用車、認購稻田有機米與在地裝置藝術結合，推廣國人對台灣黑熊的保育觀念；2022年福斯商旅導入新世代Caddy及Crafter福祉車，推廣「無障礙移動」，響應福斯集團 #WeNotMe 之精神，讓所有人都擁有自由無虞的移動權。

依循德國福斯集團總部New Auto 策略方針，台灣福斯集團致力成為台灣市場最令人嚮往的移動服務領導者，不僅推出新產品及服務，提供車主、消費者全方位的品牌體驗，更希望匯集四品牌資源力量，實現多元價值，創造環境與企業的永續經營。