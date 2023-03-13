日本婚戒品牌「ith」4月份來台開店 打造專屬新人理想婚戒

日本東京婚戒品牌「ith （讀音：一只）」正式宣布將於4月14日在台北忠孝復興站周邊設立台灣第一家店。有別於一般只提供規格品婚戒，ith 主打客製化訂製服務，讓顧客們可以依照個人的喜好與需求，自由設計出專屬個人的理想婚戒。目前台灣官網上也已開放預約，近期歡迎『好事將近』的新人朋友們參觀選購。

日本女職人高橋亞結於 2014 年創立「ith」婚戒品牌，目前在日本已有10家工坊。2022年下半年正式拓展海外市場，於新加坡設立首間據點，今年則更進一步來台展店，4月將於忠孝大安商圈開設第一家工坊。

多年來，ith 秉持著「One Story, One Ring」的品牌理念，將專屬於兩人的故事化為有形的戒指。在 ith ，婚戒不僅僅是佩戴在手上的首飾，或結婚儀式上的一個道具，而是兩人從相識邁入到婚姻道路上的一個重要里程碑。為了賦予戒指這層更深意義、完整呈現出兩人的故事，ith 提供給顧客最大程度的客製化空間，盡可能根據客戶要求與喜好來作出專屬每個的設計，從戒指的金屬材質、鑽石或寶石的大小、切割、以及戒圈表面紋理的設計等，皆可以自由選擇搭配。換句話說，每一只戒指都是獨一無二、專為訂製者所打造而成。

品牌創始人高橋亞結特別講究戒指的細節設計與品質呈現，因此全店所有戒指都堅持在日本以手工製造，並施行嚴格生產管理以遵守交期，在確保高品質的前提下，打造出符合顧客心目中想要的戒指。

值得一提的還有 ith 所提供獨特訂製體驗。讓顧客們能在輕鬆自在的氣氛下，如同和朋友聊天訴說自己想要製作的結婚戒指款式，且沈浸在充滿想像力與訂製戒指的樂趣當中。如此棒的氛圍中，也體現出品牌名稱 ith (in the house) 之中。在這樣的服務下，ith 不僅希望每位顧客都能收穫自己的專屬理想婚戒，更希望製作婚戒的這段時間，也可以成為兩人共同的重要回憶。詳情可查詢官網：https://ith-rings.tw/

ith 台北忠孝大安工坊地址：台北市大安區大安路一段88號、電話：(02)8773-6200。

營業時間：12:00 ~ 21:00 (周二、周三公休)