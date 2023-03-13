今年就要搶回銷售冠軍寶座 KYMCO八款新車齊發

疫情漸緩，民眾生活與經濟景氣逐漸步入正軌，猶如春回大地般的生機盎然且能量滿沛。全球機車專業品牌光陽工業KYMCO不僅陪伴全球消費者們一同渡過困難時刻，在此新局再開之際，更秉持「最得我心」品牌理念，以「全力以赴」的執念，一口氣發表八款新車！從耐操好擋的「大地名流」、到白牌運動王牌RacingMan與頂級旗艦的KRV Nero；復古情懷滿載的Like Colombo S、iMany與Like Keyless，以及重機代表G Dink CT與DTX CT等，風格各異，功能多元！KYMCO以近60年的深厚造車底蘊，滿足民眾用車的各個面向，更致力成就消費者對於全新車款的憧憬與想像，邀請車主們共同迎接璀璨的美好未來。

光陽集團柯勝峯董事長表示：「光陽機車也將持續努力，以創新的思維、先進的技術，提供讓顧客感到引以為豪的獨特產品，不負每個人對KYMCO身為全球二輪車領導品牌的殷切期待；因為成功，沒有天經地義，唯有全力以赴！」

柯勝峯董事長與其長子柯志達聯袂發表RacingMan【雷霆者】。 圖／業者提供

針對首度踏入黃牌重機騎士量身打造，KYMCO G Dink CT完全滿足消費者對於黃牌重機的性能與功能需求，不僅搭載高達22PS最大馬力的270c.c.水冷動力系統，無論單人恣意騎乘或是雙載出遊都能輕鬆勝任。G Dink CT以最高規格安全打造，配備TCS循跡控制系統、BOSCH第10代ABS主動安全系統，煞車拉桿具備四段可調功能，滿足不同騎士需求。配備方面同樣滿載，G Dink CT車頭配置魚眼大燈提供最佳照明亮度，夜間出行安全隨行，更擁有同級唯一的平整式置腳空間。柯勝峯董事長表示：「G Dink CT是KYMCO專為白牌晉升黃牌的都會騎士們所打造的大型重機速克達，讓騎士在市區與郊區的騎乘，都擁有最佳的舒適性、實用性、安全性。」

同級唯一的跨界大型速克達DTX CT，擁有全方位行路性能，在冒險跨界跑旅DTX 360的堅強基礎上，注入全新的都會休閒風格，提供市區靈活穿梭與快速道路快意巡弋的強大機能。DTX CT以前移的後視鏡位置加添休旅風格，同時提供清晰後方視野；加大風鏡強化空氣導流效應，高速行駛時更能無懼風壓破風前行，大幅增加騎乘舒適度。為強化使用機能，DTX CT不僅換上了全新公路車胎，適合都會巡航，車後所安裝的牛角式後扶為運動氣息畫龍點睛。再即時的任務、再長的征途，DTX CT都能以最搶眼的風格，完美達成！柯勝峯董事長也在致詞中提到：「DTX CT是一台適合恣意騎乘與長途旅行的都會跑旅大型重機速克達，DTX CT讓每次的出遊，都充滿著無比享受的駕馭樂趣。」

身為都會中具歐風復古情懷的移動藝術品，Like Colombo S更擁有罕見的個性與跑格性能，再如現代雕術藝術般的車身線條中，融入皮革紋路與金屬質感，搭配鮮活色彩，展現獨特風格與外放激情。Like Colombo S所搭載的150c.c. 4V環保高效空冷引擎，具備13.2PS最大馬力，更可同時兼得44.1km/L節能一級油耗。優異的安全防護，同樣是Like Colombo S堅持的風格之一，升級BOSCH ABS 重車級剎車科技，搭配前後雙碟規格，提供最精準的制動力道。

盧廣仲與Janet謝怡芬以雙代言人身份公開全新Like Keyless。 圖／業者提供

象徵「經典時尚不滅」之意的iMany，象徵時尚經典不面的美學精神，由外至內體現簡約奢華設計，以創新且不張揚的理念再興輕奢潮流；iMany擁有美型菱格坐墊設計與專屬Logo刺繡，全新開發的防滑軟質握把與菱格踏板帶來全新觸感；此外，更擁有1,195mm超短軸距與輕巧車身，同級最低745mm座高帶來雙腳踏地的十足安全感。iMany以時尚、簡約、現代的風格為基礎，將精緻體現於細節、奢華展現於體貼；創新吸睛不做作，引領全新時尚魅力，協助追求獨立自主的都會女性，在多采多姿的日常生活裡充滿自信、實踐自我，享受極致時尚移動的最高殿堂。

當文藝復興激盪復古經典，創造出的就是Like的浪漫質感與時尚氣息！全新登場的Like Keyless透過雙代言人盧廣仲與Janet謝怡芬的個性詮釋，完美展現其於美學上的過人天賦，無論是優雅迷人的車身線條，或是復古雙色皮革拼貼坐墊搭配高周波壓紋與精緻車縫，為車主們打造出兼具美感與日常實用性的完美座駕。Like Keyless率先搭載優於同級車的免持鑰匙的Keyless技術，擁有能輕鬆操作的環形旋鈕，一鍵啟動的置物箱按鍵與加油孔按鍵。Like Keyless搭載德國CONTINENTAL噴射系統新GREEN POWER科技節能引擎，擁有七期環保認證，省油較過去有感提升23%！同樣源自德國CONTINENTAL的電子式ABS系統，緊急煞車時自動調節前輪煞車力道，無論晴雨天都能保持車身穩定，讓Like Keyless外型、機能與安全兼具，絕對是您最體貼的生活伴侶；柯勝峯董事長表示：「讓車主無論在任何時刻，都能以最舒適直覺的方式，全心感受Like Keyless所帶來的每一刻生活美好」！

一問世即重新定義白牌機車市場的KYMCO KRV，此次更以全新白牌旗鑑跑旅進化皮帶版KRV Nero全新登場！以義大利文Nero「黑」作為全新概念，象徵超越所有同級競爭對手的天賦資質，征服任何逆境挑戰的無畏態度，主宰自我未來命運的強烈意志。有別過去閃亮與多彩形象，大展神秘內斂的獨特魅力針對如麂皮高周波坐墊、車貼、機能件等車身細節導入冷冽的內斂黑彩，更添現代都會質感。KRV Nero特別調教全新動力輸出，175c.c. 4V高性能水冷引擎具備強勁爆發力，匹配渾厚排氣管聲浪，擁有傲視群輪的速度與性能。KRV獨家的PTM系統搭配高端皮帶傳動系統與獨立式後搖臂懸吊設計，同樣搭載於KRV Nero上，賦予其最佳車身比重的穩定度，體現於過彎的暢快穩定。

專為熱愛騎乘樂趣的騎士所打造的RacingMan，全面繼承Racing系列的實力至上原則，向每一位不畏懼他人眼光，專注自己熱愛領域，無怨無悔、全心投入的隱世高手致敬。擁有重車級液壓成型車架，結合輕量化鋁合金三角台的組合，擁有強大車身鋼性，奠定操控表現的最佳基礎，搭配 V.V.C.S 可變汽門引擎，擁有低速穩定、中速強勁，高速震撼爆發力等全面優勢。RacingMan更配備半熱熔胎，循跡性與抓地力最佳化，不僅化身白牌彎道旗艦，更可大幅減少煞車距離。RacingMan首度推出黑化特仕版，於大量黑化色塊中穿插點綴主體色，以小區塊的低彩來體現都市高手隱藏自我的本質，絕對是隱身都市裡的個性騎士最適座駕。RacingMan更邀請了四位職人，包括「自由潛水百米紀錄選手－柯志達」、「泰拳冠軍－龐笠民」、「女子攀岩選手－古庭安」，及「越野車亞洲紀錄保持人－江勝山」；以四位不斷挑戰極限、實力至上的強者精神，充分代言【雷霆者】所代表的熱血精神。柯勝峯董事長更表示「RacingMan更是每一位勇於面對挑戰，將自己推向極限的強者寫照。」

全新「大地名流」承襲KYMCO知名經典車系名流之名與市場口碑，更象徵歷經疫情衝擊後，各界齊心協力，共同面對困難與挑戰後，春回大地、振奮再起、蛻變重生。「大地名流」以多年來民眾對於KYMCO始終具備的「耐操、好擋，拚第一」形象，獻上最能滿足消費者務實用車需求的大地名流全新車款。柯勝峯董事長：「KYMCO推出大地名流，承襲光陽50多年來烙印在消費者心中的優良口碑『耐操擱有力』，以日常生活中最值得信賴的忠實夥伴！」大地名流擁有GREEN POWER節能高效引擎動力，提供8.8匹最大動力，讓車主享受馬力與油耗的最佳平衡表現，完美承襲耐操有力、有擋頭的形象，且更具備超大坐墊與超大空間，搭配同級唯一的「全車3年保固」，以KYMCO品質掛保證，成為車主生活中最值得信賴的最忠實夥伴，陪伴這片土地上奮鬥打拼的每一個人，一起邁向屬於自己的勝利與成功！

KYMCO始終深入了解消費者需求，提供顧客最引以為豪的獨特產品。在疫情衝擊的台灣，KYMCO始終以最深厚的造車底蘊，帶給顧客最難以忘懷的絕佳體驗，以「最得我心」的品牌理念，堅持為更多的感動「全力以赴」。