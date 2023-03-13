SATBAKHI打造膠原蛋白Q嫩褲 募資平台嘖嘖上架

驚！台灣虱目魚鱗變身膠原蛋白Q嫩褲，新創集資品牌SATBAKHI展現創新突破，受到高度矚目。很多人都知道吃膠原蛋白可以讓肌膚Ｑ彈保濕，但您可能不知道，膠原蛋白不只可以吃，還可以變身保濕Ｑ嫩褲。

台灣創新品牌SATBAKHI研發團隊，運用超分子獨家技術．萃取出以虱目魚鱗為主的膠原蛋白，與紡織工廠織造特殊尼龍布料，混合而成超分子膠原蛋白紗線，再結合改良高彈性尼龍而製成的機能性紡織品，成為國內首款具有保濕鎖水特性的膠原蛋白Q嫩褲，今(13)日於嘖嘖募資平台 上架，該團隊對於品質相當具有信心，並推出30天試穿計畫，頁面一出就吸引許多網友詢問度，成為募資網站中的新亮點。

具有10年紡織與設計經驗的SATBAKHI團隊，共同點就是「腿部乾癢」，因為自身有這種困擾，因此決定要打造一件能長久解決腿部乾癢問題的機能性織品，耗費758天研發且結合環保理念，堅持不用塗料，一件褲要使用100g的魚鱗，全程在台灣100％生產製造而成機能織品。SATBAKHI創辦團隊表示，啟動「魚鱗再生計畫」讓看似一無是處的魚鱗，可透過環保再生計畫，將原本廢棄的虱目魚鱗轉化成具有「膠原蛋白」特性的機能性布料，重製成兼具機能性與設計時尚美感的膠原蛋白Q嫩褲，不僅能讓廢棄魚鱗再生利用，更能打造出台灣機能性時尚品牌織品。

台灣虱目魚鱗變身膠原蛋白Q嫩褲，過程費時耗工，耗費758天打造而成。圖／SATBAKHI提供

由於團隊成員有8成是女性，「我們希望膠原蛋白Q嫩褲不只是保濕、舒適，還要彈性好、延展度佳、吸濕透氣、親膚性、顯瘦、抗UV、除汗除臭味、美觀、女生專屬顏色、夜間反光標設計等訴求」織品總監Ellie義正嚴詞說道，因此選用成本較高的「360°環狀彈力纖維」與「四針六線織造法」，呈現高彈性，在保濕力上，亦透過紡研所 TTRI 測試結果非常滿意。

為了創造出觸感更親膚細緻的機能性「膠原蛋白」布料，可符合吸濕透氣、除汗除臭效果，團隊也堅持不用較便宜的塗層助劑來完成，因為助劑會隨著水洗次數而逐漸被洗掉，使保濕功能慢慢降低，有違SATBAKHI的品牌初衷，因此，從原料開發、版型設計、打版試穿、功效送檢到最後定量生產，歷經漫長的25個月，慢工出細活，就要讓消費者一次就能快速有感，才能獲取認同度。

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