天勤生命文創 締造生命產業新紀元

天勤生命文創、福龍紀念園強強聯手 簽約啟動儀式

福龍紀念園與全國第一家生命產業經紀人～天勤生命文創強強合作策略結盟，3/11日在台中市南屯區福龍紀念園舉辦策略聯盟簽約儀式，並邀請中華民國總統府資政、新民高中董事長劉昭惠女士擔任簽約儀式的見證人，以及多位貴賓與會共同見證這歷史性的重要時刻。

福龍紀念園座落於台中市大肚山脈台地，占地14公頃，是台中市區僅存唯一尚有寶穴空地，且合法經營的墓園，不僅擁有絕佳地理風水，更禮聘國內外傑出建築設計大師與專業營建團隊規劃施作，紀念園甫一推出即成為台中新地標，眾人矚目的焦點。更難能可貴的是，福龍紀念園堅持恪守政府的法令規範，所有的規劃與產品保證合法，相較於其他業者，更顯得光明磊落。

天勤生命文創股份有限公司創立於2022年3月，目前已成立三大總監區，四個營業處，經營目標市場鎖定中、南區，組織成員約120人，且持續增加中；營業項目包括客製禮儀服務、全國塔墓銷售、家族遷葬規劃、預約禮儀契約等。2022年12月業績結算，天勤生命文創在5～12月，短短幾個月內即達成約1.2億元的亮眼成績。以目前第一季經營與組織拓展狀況，預計2023年底，營業額應可順利達到約2億元的目標額。

天勤生命文創董事長劉生財經營生命產業超過30年，他說他見過國內外許多知名的景觀墓園，卻鮮少有能夠與福龍紀念園媲美者。成功絕對沒有偶然！在此要向福龍林董與歐董表達欽佩，感謝二位的決心與魄力，把福龍規劃建設地如此完美，為先人們最後的歸宿提供了最有品質的長眠之地。

長期以來，生命產業大都被傳統業者把持著，在近乎壟斷的市場機制下，消費者並沒有太多選擇，也不知應如何面對生命產業在惡性競爭下的種種手段，卻也無可奈何。

劉生財董事長有感而發，毅然決然創辦天勤生命文創，即希望有別於傳統殯葬業，成為全國第一家生命產業經紀人公司，架構起生命產業平台。

劉生財說，天勤生命文創是一家新創公司，林董與歐董嘔心瀝血打磨鍛造福龍這把寶劍多年，怎能輕易交付給一家新創的公司？期間雙方幾經洽商，確認天勤生命文創是一家站在消費者立場出發，腳踏實地，勤勞誠懇，正派經營的公司，終於獲得肯定，感謝福龍夥伴們的信任，天勤生命文創絕對不負所託。

天勤引進先進的終活規劃觀念，導引顧客梳理人生，明確需求，並規劃CP值最高，最適合的生命產品組合，包括禮儀契約、塔位福座、墓園寶穴等服務項目，廣邀有著相同理念，正派經營的優質同業們加入。希望集合所有正向的能量，突破傳統殯葬業的陋規，為生命產業走出一條新的康莊大道。

同時敦聘專屬律師為顧客維護權益。不僅從客戶的角度設身處地思考，更以專業嚴謹的態度為消費者把關維權。此即為天勤生命與眾不同之處，也是天勤勝出成為全國最美麗的福龍紀念園策略聯盟夥伴主因。

有別於傳統殯葬業者營運方式，天勤率先提出生命產業經紀人模式，正是要打破業界傳統陋規，在產品的部分，天勤先替消費者把關，與正派經營的優良業者合作，構築一個讓天勤、合作夥伴與顧客三贏的生命產業平台。

在規劃面，站在客戶的立場思考，引進先進的終活規劃觀念，導引顧客預先梳理、檢視自己的人生，從醫療、法務、財稅各方面作理性思考與安排，兼顧親友溝通、生命管理，進而來到禮儀、塔位、寶穴的預先規劃，天勤鼓勵顧客預先安排，超前佈署，替顧客發現需求，為顧客規劃最適切的產品，有品質地圓滿人生最後一件大事，只留下愛，不留遺憾，更不要為子孫後代留下負擔，這正是生命產業經紀人的使命。

每一條生命，都在成就一段歷史；每一個靈魂，都有著獨特的故事；在簽約儀式順利圓滿結束時刻，天勤貼心地為來賓準備精美的紀念品，兼具美觀與實用，且小巧可愛的沙漏。外框選用紐西蘭松木製成，沙漏時長約3分鐘，時時自我警醒要把握時間，珍惜生命，創造屬於自我獨特的價值。

展望未來，天勤規劃持續以生命產業經紀人的經營模式，推廣終活規劃與優質生命產品。在橫向會延伸經營觸角，與更多的相關產業結盟，包括健檢、長照、生技等產業，在縱向會深耕業務組織經營與客戶滿意服務，提供客戶更多貼心之服務，共同建構美好未來。

天勤生命文創～全國第一家生命產業經紀人24小時免費服務專線：0800 88 99 11