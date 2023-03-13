全台首獻限時登場「威士忌王子 Chivas Regal」華麗降臨高雄漢神巨蛋

韓國著名女團BLACKPINK Born Pink World Tour台灣場將於3/17-19於高雄登場，「威士忌王子 Chivas Regal」也將與品牌代言人LISA也一同於高雄漢神巨蛋戶外廣場推出「Chivas Regal x LISA Pop Up Bar快閃酒吧，霓光派對」，粉紅週末閃炸高雄。消費者只要於現場加入「保樂力加 LINE官方帳號」即可兌換CHIVAS 18年試飲或獨享Chivas x LISA「Pink Spice」一杯。另外購買限量「CHIVAS 18年x LISA聯名款」即可獲得限量「LISA明信片」和「限定提袋」。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，起瓦士為全球第一款奢華蘇格蘭威士忌，於1801年由James Chivas與John Chivas兩位起瓦士兄弟所創立，運用蘇格蘭獨一無二的氣候特色，將調和威士忌的絕佳風味以高品質穩定輸出，在當時即享負「蘇格蘭王子」盛名，深獲維多利亞女皇青睞，欽點為皇室御用，征服歐洲貴族， Chivas Regal以其細膩的口感和豐富的香氣聞名於世。此次快閃活動現場將獨家展示 Chivas Regal 18年x代言人LISA的聯名限量款，讓消費者品嚐Chivas 18年的獨特85種馥郁風味及LISA的獨創設計，期間限定只在高雄Chivas Regal x LISA Pop Up Bar 快閃酒吧活動。另外，Chivas Regal起瓦士也首度與高雄六大知名飯店攜手，歡慶BLACKPINK Born Pink World Tour台灣場及起瓦士品牌代言人LISA 來台，活動期間入住房客即可至飯店酒吧兌換Chivas x LISA限量特調「Flex Your Night」。合作飯店包括高雄承億酒店、高雄Indigo英迪格、高雄福華飯店、高雄洲際酒店、高雄萬豪酒店和H2O HOTEL 水京棧國際酒店;六大飯店邀你一同閃耀粉紅夜晚。

CHIVAS起瓦士I Rise We Rise 與我非同凡響精神，鼓勵消費者在追求卓越和成功的道路上不斷努力和挑戰自我。而品牌代言人LISA 勇敢追夢，獨一無二的個人風格和席捲宇宙的舞台魅力，挑戰成功的過程，就是實踐 I Rise We Rise與我非同凡響的最佳實踐者。業者提供

CHIVAS REGAL起瓦士18年蘇格蘭威士忌，結合兩種特殊且優質的Speyside斯貝賽威士忌。其一運用來自蘇格蘭高地最古老的蒸餾廠所產出的Strathisla單一麥芽18年威士忌，被認為有著完美均衡、具果香的特色，令人十分著迷。另一款則是受到鑑賞家追捧，呈現獨特個性及優雅的花香味的Longmorn單一麥芽威士忌，入口後的豐富層次餘味使人回味無窮；每一滴起瓦士18皆揉合奶油太妃之甘、黑巧克力之香、杏仁肉桂之潤及柑橘花果之醇，調和85種馥郁層次，演繹出風靡全球的起瓦士18年絕世風味。而「CHIVAS 18年x LISA限量版」大膽的粉紅霓光貫穿在外盒及精緻的酒標設計中，帶出威士忌王子的華麗本色；將LISA最愛的五芒星，以18K鍍金的材質製成聯名Chocker 頸鍊，成為此款高年份威士忌最絢麗搶眼的時尚設計。Chivas X LISA聯名頸鍊，亦可化身為隨身造型配件，展現自我個性。「CHIVAS 18年x LISA限量版」撩起的不只是獨愛威士忌的味蕾，而是你潛在不羈的時尚靈魂。聯名款的外盒設計，以品牌經典標誌串連LISA喜愛的五芒星圖驣，結合成獨一無二的連續圖騰，以絲綢般光滑亮麗的尊爵藍為底，映襯LISA帥氣的螢光粉色簽名，凸顯CHIVAS REGAL與LISA 自帶光芒的貴族氣勢。

起瓦士18年揉合奶油太妃之甘、黑巧克力之香、杏仁肉桂之潤及柑橘花果之醇，調和85種馥郁層次，演繹出風靡全球的絕世風味。而「CHIVAS 18年x LISA限量版」的外盒設計，則以品牌經典標誌串連LISA喜愛的五芒星圖驣，結合成獨一無二的連續圖騰，以絲綢般光滑亮麗的尊爵藍為底，映襯LISA帥氣的螢光粉色簽名，凸顯CHIVAS REGAL與LISA 自帶光芒的貴族氣勢。業者提供

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