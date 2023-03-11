SsangYong首發純電休旅KORANDO e-Motion 超鯊上市

SsangYong總代理永嘉雙龍汽車宣布正式推出首發純電車款KORANDO e-Motion，為回饋買家，3月底前下訂即享限時限量優惠價139.8萬元，並加贈30,000元充電金或德國西門子家用慢充設備(市價46,300元)，再享雙色車身不加價的早鳥優惠，要讓喜愛SsangYong準車主盡享受韓系越野血統純電休旅的獨特魅力。

KORANDO e-Motion擁有獨特亮眼的EV專屬外觀設計、採用先進的CCS2/Type2充電規格系統，並搭載Deep Control智能輔助駕駛系統(含Level 2升級版全速域輔助駕駛等多達14項安全輔助配備)，且擁有347公里(WLTC)純電續航里程優異表現！

KORANDO e-Motion車室融合高科技氛圍與現代美學，寬敞舒適座艙並以湛藍色飾板點綴，搭配12.3吋全彩數位液晶儀錶板並支援連結Apple Carplay與Android Auto。圖/業者提供

KORANDO e-Motion取法深海鯊魚特徵打造多項獨樹一幟的外觀特色與細節優雅的配備，從以鯊鰭描繪的頭燈、霧燈，到類比鯊盾麟而設計的前保桿與輪圈，呈現鮮明的形象，並導入封閉式水箱護罩及空力輪圈，達到降低風阻並提升續航力的表現，此外，頭燈、後保桿及後照鏡，以EV車款專屬的湛藍色配色打造，不僅宣告KORANDO e-Motion的新能源身份，同時展現純電車款的純淨氛圍。KORANDO e-Motion採用永磁同步馬達，迸發最大馬力190ps，最大扭力36.7kg-m，續航里程347公里，擁有優異性能表現，正如深海鯊魚在優雅巡游中，散發出十足鯊氣。

KORANDO e-Motion採用先進的CCS2/Type2充電規格，續航里程可達347公里。圖/業者提供



KORANDO e-Motion車室設計將高科技氛圍與現代美學完美融合，採用獨特的沉靜式靜音工程，讓車主享受彷如身處深藍海域的寧靜。座艙寬敞舒適，以湛藍色飾板點綴，搭配12.3吋全彩數位液晶儀錶板並支援連結Apple Carplay與Android Auto，讓車主擁有時時歡愉的駕馭感受。內裝鋪陳採豪華頭等艙概念，雙前座搭載冷熱/通風座椅(含3段風量與電動調整)，搭配加熱方向盤，照顧車主的四季舒適；另有手機無線充電座，不但方便也讓空間更簡潔俐落。此外，在寬敞舒適5人座模式下提供551公升超大行李箱空間，滿足車主的收納需求，讓車主盡享無與倫比的車室體驗。

KORANDO e-Motion配備8具安全氣囊並於車體使用77%高強度鋼材，以守護車內乘客安全為首要任務，更搭載Deep Control智能輔助駕駛系統，包含IACC自主智慧適應型定速巡航、LKA車道維持系統、LDW車道偏移警示系統、BSW盲點偵測警示系統、FVSW前車啟動警報系統、SDW安全車距警示系統、AEB自動輔助緊急煞車系統、SHB智慧型遠光燈輔助系統、SEW車門開啟後方來車偵測輔助功能、RCTA倒車煞車輔助系統及TSR道路標誌識別輔助系統等多達14項安全輔助配備，帶給車主無須妥協的安全性及可靠性。

永嘉雙龍汽車表示，KORANDO e-Motion作為雙龍第一台純電車，永嘉雙龍汽車亦與國外同步提供氣質白、紳士灰、儒雅藍、魅力黑、極簡黑白、優雅黑灰共六種車色選擇，3月底前下訂雙色車身不加價，再享限時限量優惠價139.8萬元並贈送30,000元充電金或德國西門子家用慢充設備。