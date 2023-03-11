MAZDA新世代據點全台升級 北台中旗艦據點完成動土

為提供中部地區車主及消費者來自日本原廠等級高品質服務，台灣馬自達與高達汽車攜手合作，繼已在中彰投地區投資逾20億元，陸續完成文心所、大里所、南台中所、員林所、彰化所、南投所的旗艦設施升級之後，看準台中地區的蓬勃發展，特於北屯區新建MAZDA北台中旗艦據點，日前由台灣馬自達總經理劉建良與高達汽車董事長王中和等人主持，舉行動土開工儀式。總投資金額超過8億元的北台中旗艦據點將是MAZDA在台灣第23家旗艦設施，擁有1,180坪的寬敞室內空間，提供消費者舒適溫暖的賞車環境，預計2025年下半年完工啟用投入營運行列，未來將致力於提供超乎顧客期待的服務體驗，充分展現台灣馬自達與高達汽車持續深耕中彰投的決心與誠意。

MAZDA北台中旗艦店將座落在台中市北屯區環中路，地屬台中14期重劃區，鄰近洲際棒球場與台中大巨蛋預定地。圖/業者提供

作為台中市人口最多的行政中心的北屯區，不僅擁有良好健全的生活機能，加上完備的交通聯絡網帶動之下，成為台中市三大新興重劃區之一，為商業、文化、藝術薈萃的新興地標。瞄準台中第14期重劃區未來發展潛力，MAZDA北台中旗艦據點即座落於台中市北屯區環中路上，位於台74線快速道路旁，鄰近洲際棒球場與台中大巨蛋預定地，周邊交通動線相當便捷。北台中旗艦據點空間寬闊，地面三層，地下一層的建築物規劃，提供顧客更舒適愜意的賞車空間及每個月上千台車輛的保修服務需求。