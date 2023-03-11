顛覆想像 嗨翻台東 福斯商旅聯手LAVA鐵人公司打造《LAVA TRI玩賽樂園》

強調說走就走、自給自足的福斯商旅，不僅實際行動支持台灣在地活動，也加強溝通#VanLife樂旅精神，這次便與LAVA台灣鐵人公司聯手打造《LAVA TRI玩賽樂園》，將賽事現場的Caddy Cargo 打造成VanLife風格，搭載「VanLife Box好野露營組」及SUP，讓「台灣頭家的德國商用車」Caddy Cargo，搖身一變成為樂活露營車。此外，今年更首度邀請同為福斯商旅車主的參賽選手現場展示愛車，在台東森林公園主舞台展示多輛充滿個人風格的福斯商旅車款；同時邀請「鐵人甜心」王心恬帶著愛車經典T2露營車參賽，白天與車主們一同在賽道上揮汗競技，晚上在愛車上享受愜意的演唱會時光，完美演繹#VanLife！

現場展示Caddy Cargo，搭配車頂帳、側邊帳及「VanLife Box好野露營組」，搖身一變成為休閒輕鬆的自走露營車。圖/業者提供

台灣福斯商旅自2015年起就與IRONMAN鐵人三項賽事合作，投入旗下車款擔任大會計時車、賽事支援車、活動補給車、甚至是參賽者專屬接駁車等工作，成為鐵人賽事的最佳後盾。歷年來包含Amarok、Multivan、Caravelle、Caddy Maxi，甚至是California露營車等，都曾參與鐵人三項賽事活動。因為參加鐵人三項運動必須攜帶自行車等多項裝備，參賽者對車輛的空間機能有嚴苛要求，以實用機能、多元空間變化以及安全性為主要訴求的福斯商旅車款，成為鐵人三項運動選手的最佳夥伴，可以說有鐵人三項運動的地方就有福斯商旅。

有鑑於眾多鐵人三項選手都是福斯商旅車主，福斯商旅與LAVA 台灣鐵人三項公司攜手合作「2023 LAVA TRI玩賽樂園」，現場規劃「賽道即是家」福斯商旅車主VanLife專區，號召身為選手的車主們把愛車停泊在終點附近，讓他們奔向終點站前經過自己愛車，彷彿愛車在為自己加油吶喊！車主展車包括Caddy Maxi 、T4 Multivan、T5 California、T6.1 Multivan等。此外，這次特別邀請同樣熱愛運動賽事的知名名模「熱血甜心」王心恬與她的福斯商旅經典T2露營車出現在賽事現場，一字排開，好不壯觀。王心恬更興奮表示，「以前都好羨慕歐洲選手參加三鐵或現場看賽事都開著露營車，好像就是自己的行走休息室那麼輕鬆自在。玩鐵人這麼多年總算在這次比賽圓夢！把我最愛的VanLife露營跟比賽一次滿足，這就是我的夢想！」

「鐵人甜心」王心恬與在Caddy Cargo上的VanLife Box好野露營組合影。圖/業者提供

比賽當天傍晚，更邀請小男孩樂團、徐懷鈺以及陳昇等知名歌手，在台東森林公園舉辦盛大的演唱會。對於VanLife專區的福斯商旅車主來說，最棒的體驗就是比賽結束直接回到車上休息，晚上演唱會直接在搖滾區，也就是自己的愛車旁，拉開側帳，煮一鍋熱湯，與陪同參賽的家人好友欣賞歌手演出，這也是此次活動中讓鐵人三項運動變成最Chill的享受。

除了位於台東森林公園主舞台的車主展示區，福斯商旅更在活水湖現場展出Caddy Cargo，搭配車頂帳與側邊帳，以及「VanLife Box好野露營組」，讓原先商用氣息濃厚的Caddy Cargo搖身一變，成為休閒輕鬆的自走露營車。Caddy Cargo長軸空間機能不妥協！不管是把「VanLife Box好野露營組」的床組展開變身休息空間，或裝載自行車等，3,700公升最大載物空間、平整化大面積貨艙隔板以及對開式尾門，都讓Caddy Cargo面對空間挑戰都游刃有餘。

福斯商旅經銷夥伴受到「2023 LAVA TRI玩賽樂園」活動理念號召，群起響應並攜手參與比賽，一起推廣鐵人三項運動，將福斯商旅致力溝通的”VanLife” 理念與LAVA鐵人公司強調的”Triathlon is Life”的精神作完美結合！更成為此次「2023 LAVA TRI玩賽樂園」最佳實踐者。