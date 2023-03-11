悠活原力榮獲2023營養保健食品創新獎

由臺灣保健食品學會頒布的「營養保健食品創新獎」，於今日(03/10)在國立台灣師範大學校區進行頒獎典禮。成立十一年的品牌悠活原力，首次參與即不負眾望，以「悠活紫錐花+維生素C噴劑」及「悠活維生素D3素食噴劑」兩項傑出商品榮獲今年度的創新獎，貫徹保健食品學會品質優良，且具創意之營養保健新品產出的理念。

台灣保健食品學會 是 由食品、營養、醫學、藥學各領域學者專家所組成，致力於保健食品的安全和保健功效的應用，並積極輔導健康食品業者正確認識，使產、官、學、研各界正視保健食品產業，並開發真正具有保健功效的保健食品，以促進國人健康。悠活原力品牌總經理廖上翔與研發長廖育琦共同領導團隊堅持「優質足量不妥協」與「使用有感」的品牌原則開發產品，此次獲獎產品為噴劑劑型，除優質配方外更兼顧不擅吞食膠囊錠狀食品及素食者的需求，透過專業團隊的努力，以及不斷的科學實證，落實對消費者的承諾–「你的健康就是我們的願望！」，因而獲得評審青睞。

現代人因工作忙碌與壓力、經常外食、甚至慣性熬夜、頻繁進出公共場合等狀況，更需要努力增強體力做好健康維持。「悠活紫錐花+維生素C噴劑」，以一直在歐美國家熱門、被譽為「歐美百年家庭必備聖品」的紫錐花為主成分研發而成，透過不須吞食服用的噴劑方式，以壓縮空氣產生負壓的原理，將保健成分直接以噴的方式食用，減少與空氣的接觸與變質疑慮。而另一獲獎聖品「悠活維生素D3素食噴劑」亦是透過噴劑型大幅提升吸收率，是愛美怕曬者、孕媽咪、年長者的心頭好，特殊定量噴頭，每次按壓即約有每日國人建議攝取量400IU的維生素D3。

維生素D3雖可透過陽光照射產生，或日常飲食攝取如鮭魚、鮪魚等補充，但仍有卻乏的情形，因此建議可適量補充。兩款獲獎產品成人、幼童或素食者都可食用，有助全家大小共同營養補給。

悠活原力不惜成本秉持品牌初衷：「高規格且人人吃得起」，持續提供品質有保障的營養保健食品。除了本次榮獲的營養保健食品創新獎，悠活原力也將帶著更多品項朝向「食品界的奧斯卡獎」國際品質標章Monde Selection與SNQ國家品質標章認證邁進，讓消費者吃得更安心。

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