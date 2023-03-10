JKF第四屆百大女郎頒獎典禮亮麗登場

亞洲男性娛樂第一品牌JKF 2023開春「第四屆百大女郎頒獎典禮」美麗登場，共有200萬國內外網友參與投票，旗下高達七百餘位JKF女郎透過網路採用嚴謹方式進行票選，包含網紅、主持人、模特兒、DJ等眾多領域，展現JKF對性感以及美女全新解讀。

頒獎典禮公布前十名人氣JKF女郎、最具潛力新人、年度突破獎、鑽石女郎獎，現場星光熠熠。JKF不斷製造許多話題，培植亞洲娛樂產業明星不遺餘力，執行長ERIC表示，百大女郎票選活動日前名單出爐，網路聲量和粉絲影響力皆不容小覷。因應後疫情時代寂寞經濟發酵，打造顏值才藝兼具的高人氣JKF女郎讓她們有嶄露頭角的機會，人氣和收入三級跳，讓她們的才華被更多人看見，盼望台灣娛樂產業能走向國際化讓世界看見。

JKF執行長ERIC打造JKF品牌，盼望台灣娛樂產業能走向國際化並讓世界看見。圖／JKF提供

頒獎典禮首先揭曉第十名到第四名的JKF人氣女郎平均得票數都獲得50萬以上網友支持。另外還邀請「反骨男孩」孫生頒發「最具潛力新人獎」及「年度突破獎」，另一位頒獎人是女神王思佳頒發鑽石女郎獎（JKF Diamond lady），得獎者是雲嫣、啾啾、夢夢三位含金量最高JKF女郎，受到關注。

ERIC頒發JKF百大女郎，冠軍女郎由啾啾以167萬票艷壓群芳、第二名得票數98萬、第三名得票數83萬。啾啾分享感言時說：「一直努力讓性感成為主流，感謝JKF打造舞台讓JKF女郎可以完成夢想且更具有競爭力，奪下后冠贏得20萬獎金，照慣例會把捐出獎金和大家共享喜悅，謝謝粉絲的支持。」