國旅露營復古風 BIALETTI摩卡壺風靡90年

近年來在國內掀起一股復古風潮，尤其在國旅露營風盛行的近期，摩卡壺更是成為了眾人必備的戶外器具。義大利摩卡壺品牌 Bialetti的歷史可追溯至 1933 年，至今已有 90 年的歷史，一直深受全球愛好者的喜愛。

功能性十足電動咖啡磨豆機，享受慢磨咖啡香。圖／業者提供

Bialetti台灣總代理艾可國際徐詩豪總經理表示，近期台灣露營風氣佳，反映在戶外用品市場上，摩卡壺業績成長三成，因摩卡壺具有免插電、輕巧、可明火上沖煮等特性，輕鬆就能沖煮美味又濃郁的義式咖啡，受到露營族喜愛。

品牌業者也回應粉絲需求，陸續推出適合露營用的電動磨豆機、奶泡器、SNOOPY旅行收納包、陶瓷保溫杯等周邊商品，讓露營族能夠輕鬆在營地上沖煮咖啡，享受在戶外美景與咖啡香氣融合。

多元沖煮咖啡懶人包組合，可依飲用習慣挑選。圖／業者提供

針對露營咖啡新手，業者有推出不同組合的咖啡懶人包，像是拿鐵咖啡組、手沖咖啡組、露營玩咖組。不同組合有不同產品內容，像是習慣喝醇香拿鐵的消費者，就可以選購有摩卡壺、咖啡粉、奶泡器的組合；習慣喝酸感明亮手沖咖啡者，就可以選購含有濾杯、濾紙、細口壺的組合，消費者可依據咖啡飲用習慣挑選適合自己的懶人包，享受在晨曦美景中的現煮咖啡香。



BIALETTI總代理艾可國際:

https://www.ikuk.com.tw/