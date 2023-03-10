歡慶十週年日月千禧Facebook、IG大獎週週抽

歡慶十週年，台中日月千禧酒店3月獻出一系列的慶祝活動。環扣十週年主題，住房、各餐廳皆推出生日優惠專案，並於即日起至4月9日於Facebook、IG舉辦大獎週週抽活動，只要完成指定步驟即可參加抽獎，有機會抽中日月客房平日住宿券一張、饗樂全日餐廳半自助百匯單人餐券一張或極炙牛排館午間品味套餐單人餐券一張，獎項豐富一起同歡。

24F極炙牛排館。圖／台中日月千禧酒店提供

日月千禧總經理許瑄芷表示，由精銳集團與新加坡千禧國際酒店集團聯手打造的台中日月千禧酒店、自2013年開幕至今已邁入第十年，秉持「以客為尊」的服務宗旨，持續致力提供溫馨舒適的貼心服務，並廣獲國內外旅客喜愛，屢獲獎項肯定。

3F饗樂全日餐廳。圖／台中日月千禧酒店提供

為慶祝十週年的到來、回饋消費者，住房部分特別推出「十在歡禧」一泊二食特惠，只要預訂此專案即可享3月平日入住日月客房免費升等行政客房，含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客、價值1,088元+10％半自助百匯晚餐餐點2客，行政俱樂部禮遇及Acqua di Parma帕爾瑪之水沐浴備品1組，每房每晚6,188元(原價19,644元、約3.2折)；入住行政客房免費升等市政套房，含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客、價值1,088元+10％半自助百匯晚餐餐點2客，行政俱樂部禮遇及Acqua di Parma帕爾瑪之水沐浴備品1組，每房每晚7,288元(原價31,144元、約2.4折)，週六不適用。

西點伴手禮。圖／台中日月千禧酒店提供

日月千禧酒店即日起至3月31日止全館各餐廳皆推出超值放送特惠， 1F旅覓酒吧不限金額消費即可以100元加購1.可樂娜或海尼根乙瓶、2.華剛茶乙壺、或3.果汁乙杯(三擇一)，每位客人每天限加購一次，且官網購物車西點伴手禮、冷凍商品、西點烘焙全面8折，數量有限、售完為止。3F饗樂全日餐廳午、晚餐時段舉辦快閃活動，只要以電話訂位(最晚須於用餐日一天前訂位成功、每餐期限量30組)、消費加10元即贈送饗樂全日餐廳十倍券一張，每人限贈送一張，十倍券使用方式及活動方案詳見官網。24F極炙牛排館歡慶十年與您乾杯再享干貝，只要午、晚餐時段用餐並點用兩組Wine Pairing(不限兩杯或三杯組合)，即贈送主廚特選熱前菜〈香橙唐寧茶燻北海道生食級干貝〉一份上述優惠專案不可與信用卡優惠或其他飯店優惠併用，台中日月千禧酒店保有活動最終變更、解釋及終止權利。

禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

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