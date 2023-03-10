明達館攜手黃裕翔共譜春饗之夜

明達館採用新鮮漁產，著重低碳原則，標榜健康飲食文化，強調吃得到健康也嚐得到美味，落實安永集團推廣大健康的經營理念。本季推出的菜單中，「鱸魚精暖心小點」是以屢獲國際金獎肯定的安永鱸魚精，佐昆布高湯，點綴新鮮時蔬，採日式手法演繹，突破傳統精補食品的框架。「櫻花蝦芝麻脆片」與「酥炸東港黑鮪魚」皆使用安永旗下本土漁產，搭配主廚創意，呈現在地食材好滋味!

崇越集團旗下安永集團餐飲品牌「M.D.明達館創作料理」餐廳，在春意盎然的三月，特地舉辦春之花樂饗宴，推出以安永鱸魚精入菜的新菜色，並開放館內珍藏的C.Bechstein（貝希斯坦）鋼琴，邀請由黃裕翔與吳柏毅組成的Life爵士樂團現場演奏，讓曼妙琴音、美味佳餚陪伴渡過春饗爵士奏鳴曲之夜。

本土櫻花蝦的創意料理，品嘗在地食材的美味；日式手法演繹安永鱸魚精，打破傳統框架。圖／安永提供

由明達館珍藏的C.Bechstein鋼琴，是由Carl Bechstein（卡爾·貝希斯坦）於1853年在德國柏林創立，琴鍵觸感柔軟自然、極具表現張力；音色純淨優美，受到德布西、李斯特等音樂家們的喜愛。明達館邀請視障音樂家黃裕翔彈奏貝希斯坦鋼琴，為古董琴韻賦予新的活力，搭配吳柏毅所吹奏的薩克斯風，帶給聽眾面對生命的勇氣。

Life爵士樂團在 3/10(五)及3/11(六)晚上兩場演出中，特地為明達館量身打造春日曲目，呈現花間浪漫氛圍，揭開春之花樂饗宴的序幕。而明達館完整挑高的大廳設計，透過大面玻璃窗，彷彿令人沉浸在森林氛圍之中，也讓來賓在享受佳餚之餘，也能有全方位五感體驗。

明達館珍藏的貝希斯坦鋼琴。圖／安永提供

後續周末時間，明達館將規畫邀請不同風格的表演團體，呈現各具特色的音樂演出。誠摯邀請您在樂音悠揚的環境中，體驗永續健康的飲食文化，倡導自然純淨的生活型態。

￭ M.D.明達館創意料理

地址：台北市大安區基隆路三段長興街口台大校園內明達館一樓

訂位專線：02-2362-0658

營業時間：週一至週六午餐12:00-15:00晚餐18:00-21:30

3/10(五)及3/11(六)「裕毅之EYE」春饗爵士奏鳴曲之夜，19:00-20:30，18:00開始入席，單人2,500元即可享用精美套餐並欣賞精彩演出，座位有限，欲購從速。

