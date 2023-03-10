奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒推出調酒杯禮盒組

獨特的味道，讓品嘗過的人難以忘懷， 一上市就造成轟動的「奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒」，甜酒般的口感，深受女孩們的喜愛! 為了回饋喜愛自行調酒的愛好者，奇鞭推出全球限量的超值組合包，採用與酒標源自相同古董火柴盒圖樣，內含700ml的奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒以及搭配品牌專屬浮雕LOGO調酒杯，非常適合調製各式奇鞭調酒，即日起，於全台特約菸酒專賣店限量推出。

業者表示，「奇無古人、後無來鞭」謂之奇鞭，奇鞭威士忌利口酒調和了愛爾蘭穀類威士忌、愛爾蘭烈酒、並注入天然的香草奶油香氣，全程在愛爾蘭製作裝瓶。擁有奶酒的香氣、難以置信的絲綢滑順，不管是純飲或加入可樂、牛奶、咖啡裡，甚至搭配香草冰淇淋，都非常美味。讓喜愛調酒樂趣的消費者可以輕鬆調，輕鬆享受。

酒精度33%的「奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒（Shanky’s Whip）」，奶酒的香氣、絲綢滑順的口感，不管是純飲或加入可樂、牛奶、咖啡裡，或搭配香草冰淇淋，都非常美味，讓人難以忘懷。業者提供

其中奇鞭可樂HI：奇鞭30ml、可樂120ml，倒入裝滿冰塊的奇鞭調酒杯，香甜中帶有清爽氣泡口感。奇鞭檸檬爽：奇鞭30ml、檸檬汁20ml，倒入裝滿冰塊的奇鞭調酒杯，感受酸酸甜甜層次感。而奇鞭奶奶香：奇鞭60ml、牛奶60ml，在奇鞭調酒杯中攪拌均勻，即可享受奶香爆棚特調。

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