JERSCY推出全新升級重磅T恤　展現台灣紡織技術領先地位

受到眾多男性青睞的台灣電商男裝品牌「 JERSCY 」 ，在Dcard論壇曾有過不少討論度。近日推出全新升級的「超級重磅TEE」更是炒熱話題，加入與NASA太空人衣著同等級的銀離子抗菌除臭技術，更是讓市場為之一振。素T作為日常穿搭必備單品之一，夏天反覆流汗容易造成衣服出現悶臭汗味，如何保持衣物清新一直是消費者關心的問題。

JERSCY知名的超級重磅TEE全新突破升級，解決許多人深怕衣服產生汗臭味煩惱的理想選擇。JERSCY受訪表示，此技術是與美國Noble Biomaterials科技材料公司合作，Noble是全球少數具備醫療、紡織、軍用認證的生物紡織原料公司。這種技術能有效抑制細菌生長，防止汗臭異味產生，進而保持衣物清新。特別引人關注的是，這種技術也長期被應用至NASA太空人衣著上，因應太空人長時間旅行無法清潔，能避免細菌滋生與臭味污染問題。

JERSCY知名產品「超級重磅TEE」以太空特別企劃作為本季亮點。圖／JERSCY提供

台灣作為紡織供應鏈領航者，許多在地品牌始終深受消費者喜愛，而JERSCY更是台灣少數以純男裝為主的服飾品牌，不只在台灣打響知名度，國際上亦贏得極高評價，吸引許多港澳客戶下單，透過便捷物流服務，最快3天即可送達。JERSCY以高品質、實用性和簡約風格為特點，不斷推出優異產品，受到消費者的認可與喜愛。

該款加入銀離子抗菌除臭技術的素T，正是JERSCY在品質和技術方面的一次升級，為消費者帶來全新產品體驗，也同時凸顯台灣品牌在品質和技術方面的領先地位，展現他們對產品的堅持和專業。