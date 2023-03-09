零碳美妝歐萊德 全新Logo正式啟用

象徵零碳、永續，打造簡約優雅綠色時尚

全球零碳美妝領導品牌O’right歐萊德，為迎接下一個嶄新的20年，打造簡約優雅的綠色時尚，以清晰的全新字型定義品牌視覺LOGO，品牌用字定義分享到，「O’right」的O象徵著零碳永續、理想中美麗的地球，right代表堅持做對的事。「All right、ZERO’right」代表歐萊德承諾「為氣候而聲，為環境教育而行」，帶給消費者品牌識別全新體驗與感受！

歐萊德是一間髮膚保養品公司，也是一個對人類、對社會、對地球都好的品牌

歐萊德雖然只是一家300人不到的美妝品牌，卻年年舉辦全球最大公益減碳活動「關燈一小時」，甚至「遠征北極格陵蘭」只為拍攝環境紀錄片，品牌看似「不務正業」的背後竟是為了「環境教育」，跳脫美妝品牌既定公益形象，真正落實ESG、傳遞綠色影響力，一起來更認識歐萊德的品牌背景！

歐萊德珍惜愛護這顆美麗星球，達成零碳、零環境衝擊，與你一起讓世界變好。圖／歐萊德提供

從代理商到自創綠色髮妝品牌的歐萊德，於2002年3月8日國際婦女節（International Women’s Day）正式營運，從過去美妝最大的女性消費者，至今，品牌已將「地球、環境、生態」都納入了他們的利害關係人，源至歐萊德創辦人暨董事長葛望平期望揮別「化妝品等於一般化學品」的刻板印象，創辦人自小過嚴重過敏所苦，加上當年創業以沙龍起家，走遍大街小巷的沙龍店家的他，看見設計師的「雙手」受化學成份傷害，更殷切期望幫助人們遠離有毒重金屬與化學物質危害，改變被化學成份圍繞的生活和環境，決心將髮妝品事業朝對環境與人類好的發展。

瓶中樹、全球第一支再生塑膠瓶都來自他們家

2008年，掀起歐美髮妝話題的「瓶中樹」洗髪精，是歐萊德成功跨出「生物多樣性」的研發成果。品牌創立初期有別以往尋找代言人、打電視廣告等行銷方式，而是將多數預算放置於「研發成本」中，更在仍是美妝界無名小卒階段，打造出洗髮精「8 Free」標準（不含八種危害健康的高風險化學物質），當年，歐萊德紛紛成為環保意識極高的歐洲國家效仿對象，奠基品牌在綠色美妝先鋒的地位。

歐萊德瓶身打造PCR（Post-Consumer Recycled）消費用品回收再製包裝，已成功阻止500萬個塑膠瓶流入大海。圖／歐萊德提供

歐萊德自2020年起，已連續三年達成全品項產品、工廠與組織的碳中和，2011年經由BSI確證取得台灣第一個碳中和產品，是全球最早達到零碳的美妝企業；創立初期即訂下綠色標準：原料全面去石化來源（USDA Biobased標準）、全系列洗沐用品瓶身打造PCR（Post-Consumer Recycled）消費用品回收再製包裝，並建構綠色供應鏈，與供應商合作產出全球首支可溯源再生塑膠洗髮精瓶、壓頭，已成功阻止500萬個塑膠瓶流入大海，循環再生為地球、海洋減輕沈重負擔，一起讓世界變好！

預約造型超好用！沙龍情境「O’right歐萊德x變美萬用語」再推LINE貼圖

沙龍起家的O’right歐萊德，繼品牌新視覺誕生，再次推出沙龍情境LINE貼圖「變美萬用語」，沙龍老師、設計師好評不斷，紛紛推崇貼圖好實用！提供更多實用獨家的沙龍情境貼圖，結合近日國片與實境節目最夯沙龍話題，趕快來用「完整版」沙龍情境LINE貼圖，啟動永續綠生活，讓你預約髮妝造型也能輕鬆溝通！立即下載（https://reurl.cc/DmXyM5）。