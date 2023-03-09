2023台灣美食展 熱烈報名中

募集餐飲好手 共同呈現台灣美食幸福力

2023台灣美食展（Taiwan Culinary Exhibition, TCE）將在8月4日至7日於台北世貿一館舉辦，現已於官網開放線上報名。主辦單位台灣觀光協會盼募集台灣各界餐飲好手，共同呈現品嘗台灣美食的幸福感，用美食的力量帶動國際觀光和國旅，吸引各地旅客聞香而來。

2022台灣美食展超過60場廚藝秀，場場精彩萬分，讓民眾讚嘆。圖／台灣觀光協會提供

食是觀光的引路人，也是許多人享受片刻幸福的理由。台灣美食展為台灣年度美食交流盛事，也是結合中央、地方政府單位、全台餐飲業者及大廚們，共同打造的國家級展覽。匯聚全台美食，展現台灣飲食文化，更塑造台灣美食的國際品牌形象，歡迎全台美食業者一同加入美食國家隊，向世界推廣台灣美食。

2022年台灣美食展開啟「台灣人餐桌上的革命」。圖／台灣觀光協會提供

去（2022）年台灣美食展匯聚了各參展單位力量，共同呈現台灣美食澎派豐盛面貌，現場超過60場廚藝秀、近90場講座、近100場手作體驗，總計約350場大小精彩活動，讓民眾在美食裡流連忘返，展期四天共吸引超過7萬人次民眾進場參觀。

異國美食增添台灣美食風貌。圖／台灣觀光協會提供

2023台灣美食展將延續規劃美食饗味、探索廚藝、政府展館、異國美食等展區，持續深化推廣各項美食主題及提升會展品質，以打造一場美食嘉年華為目標，呈現台灣美食文化的多元、幸福面貌。

2023台灣美食展現熱烈報名中，歡迎美食、食器、食材等相關產業及機構踴躍參展，不要錯過這場美食饗宴！可至美食展官網（www.tcetva.tw）下載招展簡章、即刻線上報名。