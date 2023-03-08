MG HS 2.0T AWD旗艦版 106.9萬正式上市

MG Taiwan再力推新車！繼去年7月發表HS 1.5T旗艦版及HS PHEV馭電版之後，今日(3/8)再接再厲宣佈推出全新HS 2.0T AWD旗艦版，售價106.9萬元。MG官網亦在今日下午15:00開始提供線上訂車與預約試乘服務，全新HS 2.0T AWD旗艦版預計6月開始交車。全新HS 2.0T AWD旗艦版車色包含電掣白、風馳紅及掠影黑三種，預定3月11日起正式進駐全台MG展示中心提供賞車服務，4月1日起開啟展間試乘服務。

MG Taiwan總經理陳宗裕表示:「今日上市的HS 2.0T AWD旗艦版同樣物超所值充滿競爭力，在此特別感謝每位車主的支持，讓MG這個新品牌獲得不錯的開局，未來我們將持續豐富MG的產品陣線與精進服務品質，同時今年也將首要目標全力放在拓展全台經銷服務網絡，與縮短已下訂車主候車時間。MG Taiwan將一步一腳印持續擴展並深耕台灣，以實際行動來贏得廣大消費者的信任」

全新HS 2.0T AWD旗艦版搭載10.1吋懸浮式觸控螢幕，支援Apple CarPlay及Android Auto智慧手機連結。 圖／業者提供

全新上市的HS 2.0T AWD旗艦版，採用MEGA Tech 2.0T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，提供最大馬力223ps與最大扭力37.8kgm之動力輸出，搭配可對應5種Drive Mode駕馭模式配置(Super Sport / Sport / Normal / Eco / Custom)。

這次HS 2.0T AWD旗艦版還標配了AWD智能四驅系統，可於0.1秒內自動智慧切換前輪驅動或四輪驅動模式，針對急加速與彎道除了能創造絕佳的循跡性與維持車輛平衡，面對非平整、濕滑等路況，還可以適時調整四輪輸出動力，避免車輛打滑情況發生；此外AWD智能四驅系統可結合手動Lock鎖定功能，讓車輛在時速60km以內能夠強制切換四輪驅動模式，加上既有的HDC陡坡緩降控制系統，成為車主攻克off-Road惡劣路況的最佳利器。

全新HS 2.0T AWD旗艦版在外觀造型上依然搶眼奪目，霸氣的直瀑式水箱護罩巧妙融合承載百年歷史的八角形經典MG廠徽，前衛的車身線條帶出動感的設計語彙，加上全車LED燈組、Trophy套件、鍍鉻雙出尾管、19吋戰斧式輪圈以及紅色運動卡鉗的完美點綴，讓充滿運動氣息的HS 2.0T AWD旗艦版成為路上不容錯認的吸睛焦點！

在內裝部份，HS 2.0T AWD旗艦版承襲HS車系優良血脈，持續給予車主媲美進口豪華車的高質感內裝佈局，除了標配超越同級的雙前座電動一體式賽車椅(附加熱功能)，以及256色環艙氣氛燈外，更在車門、中控台、中央扶手等處選用高質感皮質與軟質料件交織鋪陳，加上三輻式含Super Sport按鍵的方向盤與銀翼式電子排檔桿賦予的戰鬥氣息，完美營造出性能與典雅兼具的座艙氛圍。

HS 2.0T AWD旗艦版標配AWD智能四驅系統，搭配HDC陡坡緩降控制系統，為車主攻克off-Road惡劣路況的最佳利器。 圖／業者提供

擁有2,720mm長軸距優勢的HS 2.0T AWD旗艦版，不僅賦予每位乘客寬敞舒適的乘坐空間，後座椅背還可以有五段角度調整以及椅背傾倒功能，加上標配的防夾電動尾門，讓舒適空間與實用機能得以完美結合。HS 2.0T AWD旗艦版更將BOSE劇院級環艙音響、超大面積的沉浸式全景天窗列為標準配備，誠意獻上令人愉悅的移動饗宴。

HS 2.0T AWD旗艦版在科技配備上同樣誠意十足，除了12.3吋數位儀表能提供駕駛者新穎且一目了然的車輛資訊，其搭載的中央10.1吋懸浮式觸控螢幕，內含Apple CarPlay® 及 Android Auto™功能，以直覺性的操作巧妙整合車輛狀態、娛樂音響與空調系統等多項功能，體現出數位化與娛樂性皆備，並富含科技感的使用體驗。

安全向來不容妥協，HS 2.0T AWD旗艦版同樣標配高規格Level 2等級的主動安全科技，其搭載的MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、LKA車道保持輔助系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、DOW開門盲區警示系統、SAS智能限速輔助系統、IHC遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能。被動安全部分，在A、B柱等重點結構採用1500MPa以上超高強度鋼材，並且四個車門均以斜列防撞鋼樑設計提升剛性與碰撞強度，同時還標配360°環景影像輔助系統，以及能提升車輛彎道穩定表現的XDS彎道動態控制系統，徹底打造出最縝密的主被動安全防護網，全方位守護每一位乘客的行車安全。