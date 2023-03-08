史博館攜手芙彤園於女王節推「常玉歡慶禮盒」

國立歷史博物館館長梁永斐與芙彤園創辦人詹茹惠邀友好貴賓共同出席「永續共好記者會」，並發表「常玉歡慶禮盒」。圖／蔡淑芬攝

以行動支持環境永續與友善平權

國立歷史博物館支持芙彤園環境永續理念，將館藏常玉畫作授權芙彤園共推芳香禮盒，昨（8）日在國際婦女節之際，再攜手舉辦「永續共好記者會」發表，推出「常玉歡慶禮盒」，並將產品銷售所得的5%由雙方共同捐贈給「勵馨社會福利事業基金會」為主等社會公益團體，以行動支持友善平權。

史博館館長梁永斐表示，整修中的史博館將在今年年底重新開館，在此之前，今年仍會跟芙彤園持續合作，以品牌結合品牌的概念，共同推出文創商品，在國際婦女節之際，共推的「常玉歡慶禮盒」公益文創專案，由常玉圖像衍生的設計包裝極具巧思，十分吸睛。雙方透過文創攜手社創的核心概念，今年再加上史博館整建重新開館的宏大目標，雙方在此次禮盒的定名賦予祝福意義。

「常玉歡慶禮盒」。圖／芙彤園提供

史博館館長梁永斐接著表示，「史博館以五大價值核心連結、參與、創新、共融、永續」展現文創品牌力，推動藝術典藏全民共享，帶動藝術經濟，打造館藏活化為目標。史博館與芙彤園社會企業雙品牌的跨界合作即是一例，雙方近年合作佳評如潮，雙方最初因環境永續及社會共好理念相近,從「公益文創」的觀點出發，將館藏經典融入香氛洗沐，結合笑彤園的環境永續製程，推出廣受好評的藝術性產品，如「常玉浴女香氛禮盒」、「花開四季每日療癒十支組」與「視障學員公益調香」等品項，每次也都將銷售部分回饋給不同的公益組織，擴展聯結，開創博物館的社會價值。」

芙彤園創辦人詹茹惠表示，芙彤園堅持自然農法及土地友善，去從不間斷地將營收5%固定捐慈善團體，成立後連虧了五年，幸好陸續有天使投資人的股本挹注，去年已開始轉虧為盈，她說，芙彤園產品契作地臺東長濱鄉可以說是台灣的普羅旺斯，其純淨的自然環境能萃取出無毒的香氛產品。

本次芙彤園推出的9項產品皆採全新包裝，由館方所挑選授權的4幅常玉作品為靈感來源，精彩大作描繪女性之美,包括《人約黄昏後》、《浴女》、《裸女》與《四女裸像》等館藏。禮盒包裝的主視覺設計則選用金色調，洋溢喜氣歡愉的氛圍，祝福雙品牌合作嶄新躍進，禮盒4面同時展示上述4幅常玉畫作，並採用透視的巧思，讓館藏主角自在坐臥於畫框裡，收到禮盒的人即猶如身歷博物館欣賞畫作。

文 蔡淑芬

工商時報