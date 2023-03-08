史博館攜手芙彤園於女王節推「常玉歡慶禮盒」

以行動支持環境永續與友善平權

國立歷史博物館支持芙彤園環境永續理念，將館藏常玉畫作授權芙彤園共推芳香禮盒，昨（8）日在國際婦女節之際，再攜手舉辦「永續共好記者會」發表，推出「常玉歡慶禮盒」，並將產品銷售所得的5%由雙方共同捐贈給「勵馨社會福利事業基金會」為主等社會公益團體，以行動支持友善平權。

史博館館長梁永斐表示，整修中的史博館將在今年年底重新開館，在此之前，今年仍會跟芙彤園持續合作，以品牌結合品牌的概念，共同推出文創商品，在國際婦女節之際，共推的「常玉歡慶禮盒」公益文創專案，由常玉圖像衍生的設計包裝極具巧思，十分吸睛。雙方透過文創攜手社創的核心概念，今年再加上史博館整建重新開館的宏大目標，雙方在此次禮盒的定名賦予祝福意義。

「常玉歡慶禮盒」。圖／芙彤園提供

史博館館長梁永斐接著表示，「史博館以五大價值核心連結、參與、創新、共融、永續」展現文創品牌力，推動藝術典藏全民共享，帶動藝術經濟，打造館藏活化為目標。史博館與芙彤園社會企業雙品牌的跨界合作即是一例，雙方近年合作佳評如潮，雙方最初因環境永續及社會共好理念相近,從「公益文創」的觀點出發，將館藏經典融入香氛洗沐，結合笑彤園的環境永續製程，推出廣受好評的藝術性產品，如「常玉浴女香氛禮盒」、「花開四季每日療癒十支組」與「視障學員公益調香」等品項，每次也都將銷售部分回饋給不同的公益組織，擴展聯結，開創博物館的社會價值。」

芙彤園創辦人詹茹惠表示，芙彤園堅持自然農法及土地友善，去從不間斷地將營收5%固定捐慈善團體，成立後連虧了五年，幸好陸續有天使投資人的股本挹注，去年已開始轉虧為盈，她說，芙彤園產品契作地臺東長濱鄉可以說是台灣的普羅旺斯，其純淨的自然環境能萃取出無毒的香氛產品。

本次芙彤園推出的9項產品皆採全新包裝，由館方所挑選授權的4幅常玉作品為靈感來源，精彩大作描繪女性之美,包括《人約黄昏後》、《浴女》、《裸女》與《四女裸像》等館藏。禮盒包裝的主視覺設計則選用金色調，洋溢喜氣歡愉的氛圍，祝福雙品牌合作嶄新躍進，禮盒4面同時展示上述4幅常玉畫作，並採用透視的巧思，讓館藏主角自在坐臥於畫框裡，收到禮盒的人即猶如身歷博物館欣賞畫作。