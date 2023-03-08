「可可觸技曲」生巧克力讓相同變不同 撩動挑剔味蕾

由養生飲品知名品牌大廠歐典生技所全新創立的頂級生巧克力品牌「可可觸技曲」，特以「食材最初就該堅持嚴選為本、突破創新挑戰舌尖上的味蕾為導向、透過職人專業的技術領域製作出品味獨特的生可可」做為品牌定位，引進瑞士、法國、義大利三大可可原產地國，結合多種精心嚴選優質食材，以可可職人的手工技術，研製出每一口都是驚艷獨特的巧克力。

「可可觸技曲」生巧克力禮盒。圖／陳仁義

歐典生技總經理陳世曉表示，歐典生技在「可可觸技曲」運用了深厚的食品加工經驗，以繁複手藝精心製成，將每顆可可果做為深蘊文化的基底，每一口都是挑戰可可職人的手技技藝與創作品味，製程中就猶如彈奏一首「觸技曲」，目前所推出的生巧克力共有18種口味，包括全球首創的百香果香蕉、覆盆玫瑰、山葵、堅果、波摩威士忌、蘭姆酒、肉桂、鮮奶等多種創新口味生巧克力。

（※禁止酒駕，安全有保障）

其中，在創藝系列中的山葵生巧克力是以阿里山新鮮在地山葵入料製成，是獨霸與顛覆不可能的組合搭配，而大人小孩都喜愛的「堅果巧克力球系列」（榛果／杏仁果），堅果以專業低溫烘烤，再搭配上香醇的黑巧克力外殼，總讓人不禁一口再一口。

「可可觸技曲」生巧克力有多種創新口味可供選擇。圖／陳仁義

陳世曉並強調，歐典生技不是一般的巧克力工作坊，而是一家GMP專業食品廠，具備國家級安全製程，且擁有巧克力職人專業團隊，產品可投入專業製造，同時可藉由企業規模將產品量產，產品符合食品法規食安標準，品質衛生安全有保障。

他並表示，「可可觸技曲 COCO CLUB」將秉持著「技術是嚴謹、創意是自由、風格是時尚、使命是永續」的品牌經營理念，同時為滿足消費大眾對可可飲食的多元追求，立志搭建起對可可的全新體驗，並將全力串連產業，包括結合地方在地食材，製作出屬於代表台灣農產品特色的創意可可，更將不斷的鑽研製作技術來提升台灣巧克力的品味，讓「可可觸技曲」成為與國際對話的品牌。

陳世曉說，屏東氣候土壤非常適合植種可可，「可可觸技曲」未來也將透過契作採用在地優良高品質的食材，並與巧克力冠軍達人聯手打世界盃，將市場規模拓展到國際市場。