觀霧國家森林遊樂區「霧社櫻王」即將盛開

林務局新竹林區管理處觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」被譽為北臺灣最大的霧社櫻，每到花期總吸引許多遊客上山至觀霧賞櫻，今年櫻王預計在3月中旬盛開，想一睹雪白霧社櫻風采的民眾要把握花期前往觀霧賞櫻!

預計3月中旬盛開，民眾宜把握花期前往

新竹林區管理處表示，霧社櫻是臺灣特有種，因最早在霧社被發現便以「霧社」為名，花瓣潔白如雪，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，甚至偶而會被誤認為梅花。觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾80公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，實屬難得一見，因此被稱為「霧社櫻王」，在花瓣掉落時更猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，各地民眾春天來到觀霧國家森林遊樂區不僅可賞霧社櫻，更可以挑戰園區內難易度不同的步道，享受森林浴並沉浸在繚繞雲霧中，若是想收集觀霧的特色美景，推薦遊客選擇兩天一夜的行程，夜宿觀霧山莊欣賞漫天星空。

霧社櫻細白如雪的花瓣。圖/新竹林區管理處提供

新竹林管處處長夏榮生表示，新竹林管處特別於假日委託客運業者增開台灣好行加班車，歡迎大家預約搭乘大眾交通運輸前往觀霧，環保低碳又便利， 有關「霧社櫻王」最新花況及相關旅遊資訊，歡迎密切注意「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/）、台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)或電洽觀霧國家森林遊樂區(037-272917)洽詢，住宿、餐飲逕洽觀霧山莊(037-268818)諮詢。