首屆2023臺南車展3.6萬人熱情湧入 後續訂單效益上看1億元

臺南是國內汽機車零配件產業三大重鎮之一，大臺南汽機車界的年度盛會，首屆「2023臺南車展」（Tainan Autoshow）已於2／27在大臺南會展中心圓滿閉展，成功創造話題、商機和人潮。適逢228連續假期，吸引3.6萬人熱情湧入，展期排隊人潮延綿百公尺遠，廠商賣力推廣與Show Girl熱情展示，車展現場成交5千萬元，後續訂單效益上看1億元以上，現場廠商接單超過數百件訂單。不少廠商已經在詢問下屆展覽，擴大攤位，首屆車展成功打響名號。以某機車廠商為例，短短四天展期就接單超過50部二輪車訂單。

根據參觀者資料顯示，高達近4成來自外縣市的民眾，臺南車展可看性高的展出項目，借由連續假期產生更大效益，成功吸引外縣市前來看展和消費。參觀者年齡層比例相當平均，25－34歲、35－44歲、16－24歲各佔25%，顯示吸引年輕、青壯年入場。在看展目的方面（可複選），購買新車（含機車）高達43%、吸取新知趨勢42%、購買汽機車百貨零配件39%、尋找新產品36%，尋找優惠價格32%，看展目的也反映在廠商亮眼訂單上。

2023臺南車展成功創造話題、商機；圖為展期的舞台活動。圖／葉圳轍

該展由臺南市政府經濟發展局主辦，台灣汽機車研發暨策略聯盟、台灣二輪部品同業促進協會協辦，東森新媒體公司執行，工商時報招商。此次展出「新車大展、重機暨二輪車展、機車零配件展」等3大主題，完整呈現汽機車產業供應鏈，共集結近百家廠商，展出規模達422格攤位，其中超過20餘個具指標性的知名汽機車品牌。開幕式首日號召價值超過2億元的14台千萬超跑助陣，氣勢十足，成功創造吸睛話題。