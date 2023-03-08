日本車市春江水暖 貿協組團迎汽配商機

第20屆「東京國際汽車零配件展（IAAE）」於今（2023）年3月7日一連三天在東京有明國際展覽館（Tokyo Big Sight）登場。本展為日本唯一國際性汽配售服市場專業展，展出面積共4,536平方公尺，來自日本189家及國際75家共264家參展商共襄盛舉，使用504個攤位。大會估計開展首日上午現場湧入超過6,000名海內外專業買主前來觀展採購。

外貿協會表示，2022年日本車市仍處逆風，創下45年來最低銷售點，拱手讓出全球車市季軍寶座予印度，然隨車廠提高備料，再加上車用晶片市場獲得喘息空間，日本車壇樂觀看待2023年新車銷售，預期可望逐步回復至疫前水準，亦將帶動售服市場零配件需求商機。

日本是臺灣第二大汽配出口市場，為持續掌握東洋售服商機，經濟部國貿局委託外貿協會籌組臺灣館挺進東京，率21家臺灣優質汽配業者共襄盛舉，包括車用天線系統整合商全一電子、冷鍛高強度及相較鑄鐵輕量化六成以上的杜拉鋁合金扣件商吉德應材、車用儀表統躍科技、汽機車電瓶充電器麻新電子、代工車廠廠徽的聞祺、晴雨窗的振益昌等。

臺灣館鄰近一階大廠及研討會場，有助提升臺灣汽配整體形象。圖／貿協提供

臺灣館採挑高設計，鶴立雞群，成功吸睛，再加上臺灣館辨識度高、汽配主題鮮明，開展首日就吸引一階大廠ZF Japan與Aisin等前來參觀。慧友電子已與臺灣和泰汽車合作，駕駛疲勞監控系統成功打入日野Hino商務車，為拓展日本市場，其車載錄影主機接受日本更嚴苛的抗震動測試，現場還展示由臺灣技師改裝的兒童電動卡車，搭載環景攝影、盲點偵測及臉部監控共計7個感測器，整合於單一顯示器，展出亮眼。

同樣推出ADAS（先進駕駛輔助系統）及DMS（駕駛監控系統）的車威視是第一次參加東京汽配展，希望將其車載影像整合技術推廣至日本商務車售服市場，同時主打透過其雲端異常駕駛數據蒐集及分析，可以協助日本交通業提升車隊管理效率。吉德應材是歐洲Automechanika、美國AAPEX、及日本IAAE等三大國際汽配展的常客，旗下鋁合金螺帽透過其專業表面處理技術，不僅能呈現256色，即便高強度UV曝曬也不會褪色，業界首屈一指，也是許多拉力賽及改裝車迷相中的扣件商之一。

整體而言，本屆臺灣參展商肯定臺灣館位置臨近研討會場，周遭又有一階大廠及車輛相關公協會，有效帶動觀展人潮並有助提升臺灣館形象。

面對全球汽車產業電動化浪潮，此次東京汽配展也可透過主辦方有別以往安排電動車試駕活動窺見，雖然日本在車輛電動化的步調緩慢，但希望藉由展會向外界宣揚日本電動車造車工藝、信心及實力仍不容小覷。現場試駕的車款為日本Folofly所推出的電動小廂型車，主要提供物流車隊使用，充電6小時可續行300公里，對於每日行駛固定路線的物流業者而言綽綽有餘。此外，該廂型車在時速28km/h以內，故意設計會發出蜂鳴聲，用以提醒路人，可見日本職人的細膩心思。

除了「東京汽配展」，外貿協會今年規劃的汽配相關活動尚有4月車壇盛會「臺北國際汽機車零配件展（AMPA）」，以及下半年的「南部韌性供應鏈夥伴大會—高雄場」採購媒合洽談會與「美國AAPEX」 海外參展團。另因應車輛「電動化」商機，外貿協會今年4月AMPA同期將辦理第二屆「智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」，下半年7月泰國臺灣形象展上將設置「E-Mobility主題館」，協助國內電動車相關業者擴大出海口。