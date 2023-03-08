東京食品展臺灣館盛大開幕 9縣市聯手7大產業公會 力推臺灣美食

全球三大食品展之一、也是亞洲最大食品盛會–2023年東京食品展，於3月7日盛大開展。由經濟部國際貿易局與外貿協會共同籌組臺灣館，共徵集136家廠商，除農委會外，國內重要農產食品生產縣市，包括高雄市、屏東縣、桃園市、臺東縣、嘉義縣、臺南市、嘉義市、彰化縣及花蓮縣共9縣市參與，聯手7大食品產業公會，為近5年最大陣容，共同展示臺灣特色美食，讓更多日本買主嚐到臺灣新美味。

臺灣館開幕典禮由經濟部次長陳正祺與外貿協會董事長黃志芳共同主持，駐日代表處謝長廷大使、農委會陳駿季副主委，以及9位縣市長含陳其邁市長、黃偉哲市長、周春米縣長、饒慶鈴縣長、翁章梁縣長、黃敏惠市長、王惠美縣長、徐榛蔚縣長及張麗善縣長都親臨現場。立法委員包括邱議瑩、陳明文、蘇治芬、蔡易餘、劉櫂豪、王美惠及傅崐萁都到場助陣，現場臺灣館氣勢如虹。

東京食品展臺灣館集結中央部會與國內縣市政府及立委到場助陣，左起：高雄市長陳其邁、農委會副主委陳駿季、經濟部次長陳正祺、外貿協會董事長黃志芳、駐日大使謝長廷、邱議瑩委員、黃偉哲市長等共同出席剪綵。圖／貿協提供

外貿協會董事長黃志芳表示，日本為臺灣農產食品第二大出口市場，本屆臺灣館展出規模盛大且陣容堅強，是第二大參展國，貿協也將於今年11月在東京辦理臺灣形象展，將為日本帶來臺灣美食館。

貿協也特別設置「臺灣特色食品專區」，展示精選及輸日暢銷食品，包括外銷日本創新高的生鮮鳳梨、去年首度進軍日本的冷凍鳳梨釋迦及珍貴台灣石斑魚、長年熱銷日本蒲燒鰻、豬肉加工製品及名酒佳釀，展現臺灣食品加工多樣性，讓現場來賓充份感受到濃濃臺灣飲食文化。

臺灣館本屆重磅回歸，參展規模較去（111）年大幅成長，睽違近3年恢復實體參展，業者個個信心十足，展出具特色精緻的農產品，從初級農水產品到高度加工調理食品，完整呈現臺灣優良「食」力。值得一提的是，臺灣館主辦單位3月6日舉辦展前記者會，亮點消息曝光，知名媒體富士電視台特別蒞臨臺灣館採訪彰化菇類合作社新品雪耳派，作為報導素材。另首次參展的摩奇坊生產枸杞堅果，獲日本大型連鎖超商約定洽談細節，成功跨出第一步。

東京食品展臺灣館集結中央部會與國內縣市政府及立委到場助陣。

左起：立委劉櫂豪、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁、農委會副主委陳駿季、經濟部次長陳正祺、貿協董事長黃志芳、駐日大使謝長廷、立委邱議瑩、台南市長黃偉哲、臺東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、貿協秘書長王熙蒙、立委蘇治芬、立委陳明文、立委蔡易餘、立委王美惠。圖／貿協提供

本屆新參展企業比例高達4成，包括國內冷凍水果生產大廠冠南首度於東京展出；食品業指標性業者則有金蘭食品、臺灣菸酒、允偉興業、宏裕行、金利食安、屏榮等，尤其是畜產品參展家數創新高，奇美食品、信功、黑橋牌、台畜與廣達香紛紛投入，顯見臺灣肉類加熱處理技術與衛生已具相當程度的品質把關，受日本肯定，加熱肉品在日本市場商機值得期待。食品製造廠取得HACCP、ISO 22000國際認證，確保從原料、生產、儲運、配銷等供應鏈之安全無虞，充分展現出臺灣物產的豐富多元與供銷穩定。

本屆東京食品展逾60國總計1,485家廠商參展，估計4天展期將吸引超過3萬參觀人次。去（111）年臺灣主力農產食品輸日為8.5億美元，佔食品出口總額16.4%，東京食品展臺灣館將帶領廠商全力衝刺日本食品市場，讓臺灣食品產業在疫後外銷推廣打響漂亮的第一戰。