WBC開打 台新攜全家打造超吸睛棒球賽事主題特店

啦啦隊女神集合應援為中華隊加油，再推加碼優惠

等了6年！第五屆世界棒球經典賽（WBC）終於回歸，A組預賽即將於3月8日在台中洲際棒球場開打。與全民一起為中華隊應援，台新銀行與全家便利商店合作，打造超吸睛棒球賽事主題特店，以超高人氣職棒啦啦隊女孩及Richart大型圖像重新包裝，形成夢幻應景打卡熱點。此外，台新銀行也大方推出Richart Life 加碼活動，完成指定任務，就有機會抽中iPhone 14、Apple Watch。

台新銀行表示，Richart Life生態圈自2020年8月創辦以來，持續致力融合金融服務與各種運動項目，豐富民眾的健康生活。此次國際棒球賽事開打，Richart Life與全家便利商店聯手推出多項活動，首先，選定台北仁愛圓環旁的「全家」敦新店，以及「全家」台中洲際店，打造棒球賽事主題特店，以中華職棒啦啦隊女孩們及可愛的Richart圖像重新包裝，視覺上超吸睛，號召大家一同熱情參與國際賽事，為中華隊大聲應援。

此外也配合推出多項優惠，即日起至3月21日，只要在Richart Life APP領取「經典賽應援加碼全家Go!」優惠券，再持台新信用卡於全家便利商店任刷一筆，就可獲得一次抽獎機會，獎項包含iPhone 14 128G、Apple Watch Series 8及台新Point 5,000點。球賽開打期間（3月8日至3月12日），於兩家主題特店(「全家」敦新店、「全家」台中洲際店)使用台新信用卡消費，還可兌換限量Richart應援小物，只送不賣。台新銀行邀請民眾一同至「全家」店舖拍照打卡上傳，為中華隊的精采表現加油。