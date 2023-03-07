W.Korea 水女人、PEPTAN聯手打造膠原蛋白產品上市 備受消費者青睞

膠原蛋白是廣大女性維持水嫩美麗的保健品，也是人體本身蘊含又不可或缺的優質蛋白質，不過隨著年齡漸長與保養狀態會逐漸流失，適時補充才是維持青春美麗的關鍵。不過市面上膠原蛋白產品琳瑯滿目，要挑選最適合自己膚質的最重要，因此這取決於純正成分以及搭配有效複方，近期W.Korea水女人膠原蛋白產品甫上市不久，即創下秒殺5000盒的佳績，受到消費者喜愛。

眾多膠原蛋白保養品中，W.Korea 水女人頂級玻尿酸膠原蛋白胜肽能受到消費者肯定，主要是基底打得穩，採用一系列優質原料與取得世界頂級雙國專利。其中日本新田明膠株式會社百年前因創立明膠產品而崛起，透過不斷改良淬鍊的研發，製造出多國肯定的膠原蛋白產品。專利特殊二胜肽PO.OG膠原蛋白更拓展膠原新領域，再搭配法國知名大廠PEPTAN，為多家國際知名頂尖專櫃品牌的美容供應商，擁有專業水解技術，通過多項臨床測試證實，相較一般膠原蛋白更容易吸收，是補充肌膚的美麗來源。日本Kewpie研發的口服玻尿酸原料，製造高分子透明質酸鈉被同業定義為KP，從鏈球菌發酵出高純度的頂級玻尿酸，肌膚更有光澤。

W.Korea 水女人頂級玻尿酸膠原蛋白胜肽能受到消費者肯定，採用一系列優質原料與取得世界頂級雙國專利。圖／W.Korea 水女人提供

水女人頂級玻尿酸膠原蛋白胜肽以最大水分子結合下，擁有高達4000mg魚膠原蛋白胜肽，讓美麗有感，複方蠶絲膠原蛋白對水分調節，綜合植物萃取則可鎖住水分，減少外在負面因子受損，是青春活力的重要來源。不少客戶使用後回響好，反應沒有坊間部分膠原蛋白讓人懼怕的腥味，有高回購率。

W.Korea水女人的創辦人麻糬媽是以東大門正韓流行服飾發跡，直播拍賣韓貨有口皆碑，她對服飾上的嚴謹、高質感要求，也同樣體現在研發膠原蛋白，以「成分單純、美麗有感」作為出發點，由營養師嚴格把關，頂級玻尿酸膠原蛋白胜肽不添加糖分、人工色素、香味、甜味劑、防腐劑等多餘添加物，並經過SGS檢驗，通過西藥365項、380項農藥、重金屬、微生物、沙門氏菌、塑化劑九項檢驗，嚴格監控每項製程，透過不斷改革，將真材實料獻給每位願意信任W.Korea水女人的消費者，創造由內而外的美麗契機。