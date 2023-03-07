歡慶TOYOTA Taiwan官方FB晉升百萬粉專 回饋粉絲抽首爾雙人來回機票

TOYOTA總代理和泰汽車為提升品牌社群力，持續透過『TOYOTA Taiwan官方臉書粉絲專頁』與粉絲及車主們互動，除了提供豐富多元的車款內容及貼心的車主服務之外，也積極發揮創意在社群平台發佈趣味節慶話題及品牌活動資訊等。近日TOYOTA Taiwan官方臉書粉絲專頁已突破百萬名粉絲按讚支持，為感謝粉絲的支持，特於臉書舉辦《歡慶百萬！首爾雙人來回機票送給你》抽獎活動，邀請粉絲共襄盛舉。

TOYOTA Taiwan官方臉書粉絲專頁內容豐富多元，提供車款上市、多元音樂、電競、運動、親子品牌活動、車主小學堂及售後保養維修等實用資訊，新車發表時亦透過臉書粉專直播開箱，除了讓粉絲們在第一時間快速接收到新車資訊，也提升粉絲參與感及品牌好感度；最近的商用王牌TOWN ACE廂型車開箱直播現場更首度以call-in方式開放民眾提問及購車，直播最高同時在線人數達1.6萬人，成功帶動新車上市的關注度！為塑造品牌專業形象及信賴感，2018年起每月推出一則「TOYOTA車主小學堂」與大眾溝通用車及保修小知識，例如汽車智慧型鑰匙沒電怎麼辦、如何幫助車內快速散熱等，主題貼近實際用車情境，內容廣受車主好評並主動轉發分享。

為感謝熱情百萬粉絲們對TOYOTA的支持，即日起至3月19日舉辦《歡慶百萬！首爾雙人來回機票送給你》活動，粉絲們只要在TOYOTA Taiwan官方臉書粉絲專頁指定貼文完成指定任務-「粉你回娘家: 分享你與TOYOTA的回憶」，即享有｢首爾雙人來回機票」抽獎機會，更多抽獎活動詳情請前往TOYOTA Taiwan官方臉書粉絲專頁查詢。今年TOYOTA將在社群平台帶來更多精彩內容，如車旅生活、車宿露營、用車知識大解密等，讓消費者可以跟著TOYOTA開啟多元生活，詳情可逕鎖定TOYOTA Taiwan Facebook、Instagram、YouTube頻道。