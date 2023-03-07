國寶貝家族《36洞小鐵人男女趣味賽》 男生無懸念勝出

高爾夫豈止是運動和休閒，也應賦予更多玩趣的可能。由國寶貝家族熱鬧舉辦的「36洞小鐵人男女趣味賽」就讓參與的男女球友們深覺意趣盎然，這項趣味賽最終結果是:8勝3敗2和。毫無懸念的，男性球友技壓女性球友，贏得最後勝利。不過，能看到這麼多台灣女性球友勇於站出來挑戰一天連打36洞，並且敢於和男性球友們分庭抗禮，就讓人不得不豎起大拇指！

這場由國寶貝家族所舉辦的男女對抗賽日昨在黃金海岸高爾夫球場圓滿閉幕，當天共有26位男性與26位女性球友前來挑戰自我。除了考驗連打36洞的體力、耐力與專注力之外，更要考驗與賽者在面對比桿、比洞、不下沙、不三推組、抓鳥與打par等不同賽制時，該如何擬定策略與打法。就像曾兩度在總統盃奪下個人冠軍的業餘高手楊團長所說的，這是台灣難得一見的創意賽制，非常好玩，球友們必須根據比賽的項目來好好發揮創意。以他為例，參加的是「抓鳥達人組」，所以每一洞都得積極地直攻旗竿。反之，如果比的是「不三推組」，那最好在進攻果嶺時故意別on上去，再靠短切減少三推發生的機率。

「36洞小鐵人男女趣味賽」吸引多達26位男性球友與26位女性球友前來挑戰自我。 圖／業者提供

與賽的男女小鐵人們，在朝陽尚未升起的清晨五點半就已經全數報到，並於六點第一道曙光出現時開球。早上的18洞是友誼暖身賽，沒有勝負關係，球友們打起來也相對輕鬆寫意，在晴空萬里、海天一色的黃金海岸球場，享受美景、大啖香腸、暢飲啤酒，盡享揮桿樂趣。比賽節奏也進行的相當順暢，參賽者在早上10點左右陸續完賽，前往會館二樓餐廳用餐稍事休息後，再進行下午的重頭戲男女對抗賽。為了讓大家更有參與感且更能展現自己的球技，大會鼓勵參賽者們自行選擇挑戰項目，並將自己的名字貼在挑戰項目上。如果沒有主動選擇挑戰項目的參賽者，才由大會進行抽籤。而所有與賽的女性球友們，全部都主動提出自己想挑戰的項目，氣勢如虹，準備展現實力，好好地背水一戰！

為活動增趣，國寶集團貼心為參賽者們準備烤肉串與啤酒。 圖／業者提供

當然，要贏得比賽除了氣勢之外，實力更重要。在歷經下午場的18洞拚搏後，全程36洞得走路的男性球友，整體球技仍高出一截，最終以8勝3敗2和的比數勝出。儘管如此，仍有多位女性球友表現亮眼。像是參加比洞組的田勻昕與翁鳳慈，就以大勝之姿為女生組貢獻一分。「就是實力啊！他們只贏了4洞，1洞平手，所以我們贏了13洞。」翁鳳慈在賽後開心地說道。她的搭檔田勻昕補充道：「打到剩下5洞時，我們已經贏了9洞！」

在比賽如火如荼地進行之際，還出現了一段小插曲。定居在黃金海岸球場的黃金穿山甲，竟然也不甘寂寞地跑出來湊熱鬧，悠哉悠哉地散步到果嶺上，還大方地停下來和美女球友Eva合照。要知道穿山甲是台灣珍稀保育動物，對於棲地有非常嚴格的要求。而牠會選擇安棲在黃金海岸球場，顯見這裡擁有非常好的自然生態環境。尤其在國寶集團接手後，在維持良好球場狀態的同時，更注重自然生態的保護。除了讓黃金海岸成為球友的天堂外，也是各種動植物的樂園。

隨著春天的腳步慢慢接近，黃金海岸球場一年裡最棒的季節即將到來。喜歡小白球、喜歡山海美景與自然生態的球友們，可別錯過這最棒的時光，來黃金海岸享受高球樂趣吧！