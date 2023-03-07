HYUNDAI去年雙位數成長達15% 今年多款新車將導入 挑戰連續四年銷售正成長

HYUNDAI汽車南陽實業於今日(3/7)舉辦新春記者會，由吳清源董事長率領南陽經營團隊宣示經營目標，並宣布一連串新車導入計畫，包含今天預接單之全新IONIQ 6、Tucson新動力Turbo-Hybrid、大改款KONA以及商用戰略車款-5噸MIGHYT都將確定導入！受惠HYUNDAI原廠積極開發新車、新能源車與商用車，2022年無懼逆境躍居全球第三大汽車集團，台灣市場同樣銷售暢旺，去年全年成長雙位數達到15%，為國產品牌唯一連續三年正成長！展望2023年，新車訂單待交仍逾5,000台以上，在即將導入堅強新車陣容加持下，HYUNDAI乘、商車銷售將挑戰17,300台目標。

大改款休旅HYUNDAI KONA預計年底導入，新車除了車身尺碼放大，亦將提供多種動力選擇。 圖／業者提供

在原廠奧援「一年一款電動新車」、「一年一款國產新車」承諾下，全新品牌純電跑車IONIQ 6今天搶先登場！而在國產新車方面，第二季將引進全新Tucson L Turbo-Hybrid，搭載品牌新科技的渦輪與油電複合引擎動力，創造高效性能與驚艷節能的最佳表現。此外，大改款KONA亦將放大車身尺寸，提供多種動力選擇，預計在年底與國人見面；站穩3噸半級銷售冠軍寶座之後，今年HYUNDAI將邁向品牌商用車新計畫，將預計再引進MIGHTY新5噸級產品線，以新世代駕駛座艙級超越同級最大載運量，搶攻區域型物流業市場，同時招募商車新的銷售服務通路夥伴，擴大建構商車經銷網絡。

在數位銷售服務體驗方面，南陽實業3月起正式推出數位化顧客服務「WE CARE 3.0」，從銷售、售後到日常行動服務全數再生級，服務範疇涵蓋全車系線上訂車系統、新車訂售管理與電子e化流程，售後服務新增保修數位支付、鈑噴線上估價、60分鐘超級快保等，為了滿足車主用車生涯需求，專屬Hyundai APP集結南陽關係企業資源，整合了保險續保、融資、中古車買賣等相關業務，並已建立線上商城推出車用部品選購。