現代首輛純電跑車HYUNDAI IONIQ 6 熱血導入

滿足電動跑車極致需求，HYUNDAI總代理三陽工業今天(3/7)熱血發表HYUNDAI IONIQ電動車品牌首輛純電跑車-IONIQ 6，提供EV400、EV600、EV600 Performance三款車型，正式接單價各為169.9萬、199.9萬、219.9萬元。全新IONIQ 6今年度配額300台，總經理南陽實業宣布即刻起於「HYUNDAI Click To Buy」線上訂購平台接受訂購，入主即加贈2年極速充電金(市值40,000元)、獨家科技V2L外接供電系統、家用充電。

源自「Prophecy」概念車的身型及極簡潔線條比例，IONIQ 6詮釋品牌首款純電跑車美感，以「Electrified Streamliner」極簡圓弧曲線設計，雕塑EV世代跑格優美身形，更是動態氣流的完美引導，輔以前保桿AAF智慧型進氣啟閉系統、垂直進氣簾、跑車尾翼設計以及20吋切削低風阻輪圈，造就近乎極限0.21cd風阻！在內裝設計上，雙12.3吋數位儀錶，雙前座全傾倒電動座椅(附加熱/通風功能)，Column Rotary旋鈕式線傳排檔系統、BOSE高階音響系統、64色雙色沉浸氣氛燈(附車速連動)，科技先進的車室氛圍感，提供純電跑車的未來科技座艙體驗。

駐台北韓國代表處常務許俊行(左起)、現代汽車亞太區李英垞副社長、三陽工業吳清源董事長、南陽實業徐伯達總經理聯袂發表該廠電動車品牌首輛純電跑車-IONIQ 6。圖／業者提供

最高識別的「 Parametric Pixels 」參數化設計元素大量應用於IONIQ 6，高達700個Pixels Light數位像素LED燈，包含車頭LED日行燈、車尾貫穿式LED尾燈、LED倒車燈，運用IONIQ標誌性的像素化設計，打造獨特且充滿科技感的前衛風格。首次導入IFS智慧動態頭燈照明系統，自動偵測周圍車輛並迅速變更燈型調節照明，提升行車的安全性同時保有清晰的行車視野。

受惠先進E-GMP電動車模組化底盤，IONIQ 6的軸距長達2,950mm，短前後懸設計將空間最大限度保留給乘座，不僅前座舒適，後排空間更是寬敞。後座則搭載IONIQ品牌創新之作–V2L( Vehicle To Load )外接供電功能，具備雙向電力供應能力，隨時隨地提供電能補充，滿足各式各樣的用電需求。IONIQ 6在車內設計多處機能空間，包含門板上採用Button-less漸層式門板，加大置物空間且使用上更加便利；天橋式中控台則提供額外的專屬空間，對應生活中的各種收納需求。同步上市並可加價客製訂購米白色內裝或選配Premium package電動玻璃天窗及HUD抬頭顯示器。

HYUNDAI IONIQ 6 車內特採Button-less漸層式門板，加大置物空間且使用更便利；天橋式中控台則提供額外專屬空間，對應各式收納需求。 圖／業者提供

IONIQ 6搭載先進E-GMP 電動車全球模組化平台，採用技術領先的高密度電芯電池組、電能管理科技與高效永磁同步電動馬達運作，創造高續航里程及超高速充電優勢。EV400電池容量53kWh，最大馬力149hp，最大扭力35.6kgm；EV600及EV600 Performance電池容量為77.4kWh，最大馬力分別為225hp、321hp，扭力峰值達35.6kgm、61.9kgm，頂規EV600 Performance加速5.1秒加速更勝IONIQ 5，同時底盤電池組重心配置得宜，大大強化純電跑車優異的操駕表現。至於超高速充電部分，IONIQ 6擁有當前最大800V直流快充系統，且支援相容350kW超高速充電樁，同級最快在18分鐘內滿電80%電量。

在安全科技方面，IONIQ 6標配HYUNDAI SmartSense完整主動安全輔助系統，包含達Level2半自動駕駛輔助等級的SCC智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA前方主動煞停輔助系統(含行人偵測、FCA-JX路口偵測)，以及RCCA後方交通防撞輔助系統、BCA/BSD盲區碰撞避免輔助、HBA 智慧型遠近光燈調節系統，以及EV600 以上標配的BVM盲區影像輔助系統、SVM環景影響輔助系統、SEA安全下車輔助以及首次導入RSPA 2.0 智能遙控停車輔助系統，透過超聲波雷達以及全方位攝影機識別停車線停車，斜線車位也能自控進出。純電驅動排放零污染， IONIQ 6同時取材自然環保材質運用在外觀及內裝中，包含永續皮革、回收塗料、回收PET織料等，打造更純淨的新體驗。結合創新設計、最強電能、與安全科技所有優勢於一身的純電跑車 IONIQ 6，再次印證HYUNDAI品牌不設限的電動車設計思維，重燃世人對跑車的熱情渴望。