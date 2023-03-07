嘉裕2023春夏系列矯健陽剛

Brave Adventure形象代言人梁瀚名活力演繹

冒險之心再起！每位成熟男士的心裡，其實都住著一個嚮往自由又期待冒險的孩子。來到後疫情時代，終於能再度隨心所欲重啟冒險之旅。台灣男裝領導品牌Carnival嘉裕，2023年春夏以「Brave Adventure 乘上風浪 勇敢冒險」為主題概念，靈感汲取自激盪靈魂的電影《逆轉風帆Turning Tide（2013）》，引領男士們一起追風破浪，秉持開朗又浪漫的情懷啟程冒險，為未來埋下無限可能的希望之火。

本季Carnival嘉裕特別邀請性格男神梁瀚名擔任全新品牌代言人，詮釋矯健陽剛的男士魅力。梁瀚名今年將從華劇轉型進軍海外國際大型平台影集，不僅於螢光幕前有亮眼表現，私底下更是勇於嘗試各種戶外運動的熱血型男。由時尚攝影大師黃天仁親自操刀拍攝的Carnival嘉裕春夏形象大片，在梁瀚名的精采演繹下極具張力，完美彰顯本季正裝與度假休閒風格的年輕活力與迷人風采。

嘉裕2023春夏系列 Brave Adventure形象代言人梁瀚名 活力演繹。嘉裕/提供

梁瀚名也分享了這次在帆船上拍攝的感想：「大家都知道我是個很喜歡運動的人，特別愛游泳、SUP這類水上活動，像去年夏天，我粗粗估算了一下，游泳的總長度應該有超過6萬公尺！可以說工作只要一有空檔，就往海邊或泳池跑。所以一看到這次嘉裕春夏形象大片可以到帆船上出海拍攝，真的超級期待。結果拍攝那天剛好東北季風來襲，雖然有點陽光，但出海還是會冷，加上當天浪又有點大，在船上真的很晃，尤其要抓拍揚帆這個動作時，大家都在旁邊幫我捏了一把冷汗。但對我來說，可以藉此機會感受久違的航行速度與海風，整個過程根本屬於“享受”等級的。尤其還能搶先穿上嘉裕今年的春夏新裝，材質跟剪裁真的非常舒服，很適合穿著出海、到戶外踏青，不用很繁複的搭配，T-Shirt外面加個亮色襯衫，整個就很有型。」

嘉裕2023春夏系列 Brave Adventure形象代言人梁瀚名 活力演繹。嘉裕/提供

為讓男士們冒險時不受任何束縛，Carnival嘉裕2023春夏選用西裝毛料與其他材質混紡，擁有零負重感、吸濕排汗等特性，穿起來更為舒適；整體設計簡潔大方，並大幅提升休閒單品的比例，融合自由隨性與精緻都會感的新風貌，在體驗精采生活的同時，也能盡情展現個人瀟灑風姿，更顯氣宇軒昂。

身為台灣超過50年的西服領導品牌，Carnival嘉裕不斷致力於西服年輕化，每季結合創新設計與當季流行色彩，推出豐富多元的新品款式。今年春夏，運用航海風元素、印花圖騰與彩色條紋，為男士衣著帶來更多的穿搭概念。色彩上，以優雅洗鍊的象牙白、深靛藍、勁黑色、沉靜灰為主要基調，實用百搭的色彩與冒險時見聞的山海景致相呼應；再加入清新又具療癒感的季節流行色彩，包含寧靜藍、天空藍、銅綠色、橄欖綠、柔和粉、血石紅，不同層次的山海原野色調，形塑度假悠閒氛圍的鮮明印象，賦予春夏造型活潑熱力。

嘉裕2023春夏系列 Brave Adventure形象代言人梁瀚名 活力演繹。嘉裕/提供

冒險時光

全球疫後解封，男士們對自由的嚮往逐漸沸騰，心中潛伏許久的冒險因子再度崛起，重新揚帆啟程，踏上征途探索未知航程。為滿足男士們的冒險之心，Carnival嘉裕本季推出一系列實穿又有型的休閒單品，適合各式戶外活動與探險旅行，材質選用100%純棉材質，加入乾爽透氣的天絲、天然亞麻混紡，能更舒適自在的活動。造型上由代言人梁瀚名搶先示範穿搭，以充滿年輕活力的T-Shirt，搭配春夏全新設計印花襯衫，灑脫不拘的樣貌，出遊時更加出眾耀眼。

嘉裕2023春夏系列 Brave Adventure形象代言人梁瀚名 活力演繹。嘉裕/提供

春夏T-Shirt採用純棉絲光質料，結合天絲與棉兩種天然纖維的優點，觸感柔滑細緻，帶有獨特光澤，且吸濕排汗，涼爽透氣，即使夏季於戶外長時間穿著，亦可維持舒適乾爽不黏膩。細節設計包含航海風格船錨Logo徽章刺繡，以及全新窗花Logo，靈感來自盛開的花卉革命，將窗花創意融合CNL Logo，採取印花與繡花交疊的方式突顯層次感，細膩的緹花呈現精緻布面效果，打造小巧卻亮眼的視覺感受。多款休閒襯衫充滿度假悠具修身感的平面短褲、卡其褲，在冒險時光更加輕鬆自如好移動。

都會休閒

當出走不再受到侷限，男士們更期待辛勞後的休閒時刻，自由選擇喜愛的方式，享受放鬆時的恣意狂歡。在溫暖的春夏時節，正適合與好友們來場遊艇派對，暢然愜意地遨遊於海上，擁抱無拘無束的海闊天空。Carnival嘉裕以一系列藍色調西裝，運用深淺不同層次，呼應著碧海藍天的悠然色澤。裡面配搭Polo衫、彩色條紋襯衫等休閒單品，為男士打造優雅翩然的度假造型，出遊時亦顯瀟灑有型。

本季極具個性的淺藍色格紋成套西裝，選用羊毛混紡面料，俐落修身的剪裁與九分褲長設計，在在彰顯率性活力的休閒態度。以清新的天空藍為主色調，揉合寧靜藍、亮白線條組成的細緻格紋，令造型輕盈且明亮耀眼。內搭畫龍點睛的彩色條紋襯衫，以舒適透氣的棉麻混紡材質，在遊艇派對上盡顯隨性自在。另一款氣質沉穩低調的深藍格紋成套西裝，具極佳光澤感與抗皺性，活動時不感束縛。配搭全新推出的Polo衫，品牌Logo以船繩形式圍繞海錨成為新式圖騰，刺繡點綴於胸口處，與春夏主題「Brave Adventure 乘上風浪 勇敢冒險」相呼應，呈現陽光動感的海軍風格。領片更採跳色設計，令細節充滿巧思。

經典正裝

隨著國境全然開放，事業有成的男士們跨境之旅將比以往更為密切且頻繁。為順應新情勢，Carnival嘉裕推出一系列材質與剪裁都極為細緻舒適的經典正裝，可與襯衫、圓領針織衫輕易變換配搭，打造融合輕鬆隨性和優雅的Smart Casual風格，滿足商務差旅時不同場合的造型變換。

以精緻細密手感與零負擔穿著體驗著稱的SUPER 150’S西裝，也是代言人梁瀚名的最愛：「SUPER 150’S西裝支紗面料真的非常厲害，不僅觸感如絲綢般舒適，布面呈現出自然光澤，讓整個人穿起來非常有質感。我出席正式場合時，基本上都是穿SUPER 150’S。」今年春夏，SUPER 150’S西裝以如海洋般幽深的湛藍色系，具層次感的條紋圖樣，內搭以竹纖維與聚酯纖維混紡的粗格組織襯衫，為商務人士打造沉穩英挺的優質形象。另一主打款式為帶有英倫風格的灰格紋成套西裝，選用聚酯纖維仿毛面料，既保有一定的硬挺度，又顯得輕盈透氣，適合春夏時節。單排兩釦、後中開叉的現代感設計，搭襯細千鳥格襯衫與緹花領帶，輕易展現典雅雋永的紳士風範。