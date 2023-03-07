聯合數位文創主辦 2.5次元音樂劇

《美少女戰士》雙人套票88折

萬眾期待，由聯合數位文創主辦的2.5次元音樂劇《美少女戰士》The Super Live台灣演出陣容確

定！由八名日本知名人氣演員擔任主要角色，演員經驗匯集電視、電影、

舞台劇、音樂劇，以及出身「寶塚歌劇院」的超強實力人選，首次降臨台

灣，一起感受全女子陣容魅力。



2.5次元音樂劇《美少女戰士》The Super Live將於4月7日到9日在台北國父紀念館演出，美少女戰士即將在台灣綻放愛與正義的光束，敬請期待！雙人套票優惠88折，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/klqg1G），客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。



這次出演演員，包含水手月亮/月野兔：古賀夏希[舞台劇]・《Pretty Guardian Sailor Moon》The Super Live Nelke Planning，導演：TAKAHIRO，水手月亮／飾演月野兔 ・《Family Live 2019》＠MAIHAMA Amphitheater横山大介× 小林義久[音樂劇]・《HIMEYURI》，飾演Ｍichi，喜歡的民眾敬請把握搶票。

2.5次元音樂劇《美少女戰士》The Super Live資訊：



●演出日期｜2023年4月7日（五）至4月9日（日）一共四場，每場演出時間90分鐘

●演出地點｜台北國父紀念館

●粉絲專頁｜ https://www.facebook.com/udnperformance/

●官方網站｜https://uevent.udnfunlife.com/Sailormoon_thesuperlive

●售票資訊｜udn售票網（https://reurl.cc/klqg1G）

●主辦單位｜udnFunLife聯合數位文創

●客服專線｜(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）

●場次票價｜$3,600 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $2,000 / $1,800 / $800