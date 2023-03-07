KIRIN麒麟月「春FUN遊Chill」好禮迎春 卡娜赫拉的小動物周邊免費送獨家優惠只在7-ELEVEN

隨著天氣漸漸回溫，連假滿滿的上半年就跟著KIRIN一起享受美好的春天氣息！適逢KIRIN麒麟月，台灣麒麟特別於7-ELEVEN獨家推出「春FUN遊Chill」活動，邀請大家一起出外賞櫻踏青，讓喜愛KIRIN飲品的朋友們有喝又有拿！自3月8日起，於全台7-ELEVEN門市購入「午後の紅茶」全系列商品任五瓶，即可獲得日本超人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」陶瓷杯／盤，與粉嫩可愛的卡娜赫拉的小動物一起享受美好的春日午後時光；購買KIRIN一番搾及淡麗系列多入組，不僅可享85折優惠，更可輕鬆加價購入扶手露營椅或輕巧手提箱，這個春天，就讓KIRIN和你一起「春FUN遊Chill」。

KIRIN「午後の紅茶」奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶、無糖紅茶及微糖奶茶，任選五瓶即可免費獲得卡娜赫拉限量周邊。業者提供

快到7-ELEVEN帶走卡娜赫拉的小動物，一起享受浪漫午後の春暖「食」光吧！讓粉紅兔兔與P助陪你一起享用餐桌美食，每一口都幸福滿點，杯盤一共四款，數量有限、送完為止。業者提供

業者表示，歡慶KIRIN麒麟月的到來，並感謝廣大消費者的喜愛與支持，自3月8日起，於7-ELEVEN購買KIRIN「午後の紅茶」奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶、無糖紅茶、微糖奶茶任五瓶，即可免費獲得「卡娜赫拉的小動物」陶瓷杯／盤乙個，讓粉紅兔兔與P助陪你一起享用餐桌美食，每一口都幸福滿點，杯盤一共四款，數量有限、送完為止！喜愛露營、踏青的夥伴也千萬不要錯過，購買KIRIN一番搾及淡麗GREEN LABEL啤酒500ml四入組或350ml六入組，即享85折優惠；加價159元，即可輕鬆入手露營好物，舒適的扶手露營椅及輕巧手提箱配上沁涼暢快的KIRIN啤酒，春天出遊就是要chill嗨嗨！在這個美好的春天，就讓KIRIN陪你舉杯歡聚、微笑每一個時刻。

KIRIN麒麟月好康大放送！購買KIRIN一番搾、淡麗GREEN LABEL多入組即享優惠，還可以百元入手露營好物。業者提供

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)