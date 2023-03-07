ACUT牛排館午間套餐升級嚴選頂級牛排與波士頓螯龍蝦

3/8-3/14女神版豪華祕密花園推車桌邊服務 任選餐後小點

台北國賓A CUT牛排館往年推出「海陸午間套餐」大獲顧客好評，為回饋忠實顧客即日起，週一至週五午餐，凡點用A CUT牛排套餐，立即升級為「海陸套餐」，餐點額外增加一整隻「炙烤加拿大HPP波士頓螯龍蝦」，活動只到4月28日止，歡迎舊雨新知蒞臨品嚐。另外3月份適逢女神節與白色情人節，A CUT牛排館將招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，於3月8日至3月14日午餐期間提供桌邊服務， 有10款特製小點可以在餐後依照喜好選擇盡情享用。

A CUT牛排館平日午間套餐主菜共有10款，包含最受饕客歡迎的「美國Flannery乾式熟成21日頂級帶骨肋眼牛排」、「澳洲紅寶石牛排」「澳洲ROAM純草飼老和牛肋眼牛排」、「澳洲Mayura純種巧克力和牛肋眼牛排」、「日本鹿兒島小田牛肋眼牛排」等，由A CUT行政總主廚凌維廉精挑細選的牛排，甘美多汁的滋味總是令人回味無窮，而升等的海鮮主菜為一整隻的「炙烤加拿大HPP波士頓螯龍蝦」，精選上等的螯龍蝦直火炙烤而成，每一口都得到吃得彈牙肉質與龍蝦本身的鮮甜香氣。餐後再來點A CUT招牌甜點舒芙蕾，經烘烤過的舒芙蕾表皮吹彈可破，口感細膩而輕盈，一入口溫熱軟綿的內餡包覆味蕾，最適合作為極致饗宴的完美結尾。

3月適逢女神節與白色情人節，A CUT牛排館將招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，於3月8日至3月14日午餐期間提供桌邊服務，讓賓客如女神般享用各種甜品，主廚特製小點共有10款，包含可麗露、蜂蜜瑪德蓮、花生費南雪、焙茶棉花糖、蝴蝶酥、法式軟糖、覆盆子馬卡龍、檸檬磅蛋糕、生巧克力、巧克力塔。

國賓飯店即日起至4月28日週一至週五午餐A CUT牛排套餐升級海陸套餐。圖／台北國賓飯店提供

【A CUT升級海陸套餐活動】

※ 活動期間：2023年3月6日~4月28日 週一至週五 午餐11:30am-3:00pm

【A CUT女神版豪華祕密花園推車桌邊服務】

※ 活動期間：2023年3月8日~3月14日 午餐11:30am-3:00pm

※ 地址：台北市遼寧街177號2樓

※ 預約網址：https://reurl.cc/x0MbqN

※ 訂位專線：02-2571-0389

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