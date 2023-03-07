ACUT牛排館午間套餐升級嚴選頂級牛排與波士頓螯龍蝦

國賓A CUT牛排館將招牌甜點祕密花園打造成女神版豪華祕密花園推車限時供應。圖／台北國賓飯店提供
國賓A CUT牛排館將招牌甜點祕密花園打造成女神版豪華祕密花園推車限時供應。圖／台北國賓飯店提供

3/8-3/14女神版豪華祕密花園推車桌邊服務 任選餐後小點

台北國賓A CUT牛排館往年推出「海陸午間套餐」大獲顧客好評，為回饋忠實顧客即日起，週一至週五午餐，凡點用A CUT牛排套餐，立即升級為「海陸套餐」，餐點額外增加一整隻「炙烤加拿大HPP波士頓螯龍蝦」，活動只到4月28日止，歡迎舊雨新知蒞臨品嚐。另外3月份適逢女神節與白色情人節，A CUT牛排館將招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，於3月8日至3月14日午餐期間提供桌邊服務， 有10款特製小點可以在餐後依照喜好選擇盡情享用。

A CUT牛排館平日午間套餐主菜共有10款，包含最受饕客歡迎的「美國Flannery乾式熟成21日頂級帶骨肋眼牛排」、「澳洲紅寶石牛排」「澳洲ROAM純草飼老和牛肋眼牛排」、「澳洲Mayura純種巧克力和牛肋眼牛排」、「日本鹿兒島小田牛肋眼牛排」等，由A CUT行政總主廚凌維廉精挑細選的牛排，甘美多汁的滋味總是令人回味無窮，而升等的海鮮主菜為一整隻的「炙烤加拿大HPP波士頓螯龍蝦」，精選上等的螯龍蝦直火炙烤而成，每一口都得到吃得彈牙肉質與龍蝦本身的鮮甜香氣。餐後再來點A CUT招牌甜點舒芙蕾，經烘烤過的舒芙蕾表皮吹彈可破，口感細膩而輕盈，一入口溫熱軟綿的內餡包覆味蕾，最適合作為極致饗宴的完美結尾。

3月適逢女神節與白色情人節，A CUT牛排館將招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，於3月8日至3月14日午餐期間提供桌邊服務，讓賓客如女神般享用各種甜品，主廚特製小點共有10款，包含可麗露、蜂蜜瑪德蓮、花生費南雪、焙茶棉花糖、蝴蝶酥、法式軟糖、覆盆子馬卡龍、檸檬磅蛋糕、生巧克力、巧克力塔。

國賓飯店即日起至4月28日週一至週五午餐A CUT牛排套餐升級海陸套餐。圖／台北國賓飯店提供
國賓飯店即日起至4月28日週一至週五午餐A CUT牛排套餐升級海陸套餐。圖／台北國賓飯店提供

【A CUT升級海陸套餐活動】

※ 活動期間：2023年3月6日~4月28日 週一至週五 午餐11:30am-3:00pm

【A CUT女神版豪華祕密花園推車桌邊服務】

※ 活動期間：2023年3月8日~3月14日 午餐11:30am-3:00pm

※ 地址：台北市遼寧街177號2樓

※ 預約網址：https://reurl.cc/x0MbqN

※ 訂位專線：02-2571-0389

※ 本公司保留變更活動內容細節之權利

文 吳雅如