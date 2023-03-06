韓國PGA四勝球星金時沅 瞄準本週開打之球員錦標賽

在父親金杜柳（Du Ryu Kim，音譯）的鐵血教導與嚴厲的愛教育下，金時沅（Si Woo Kim）總能保持良好的態度且真正的腳踏實地。身為亞洲最偉大的高爾夫選手之一，他正努力在美巡賽留下屬於自己的豐功偉業。雖然在職業生涯早期，金時沅就憑藉著在高爾夫最大舞台取得一系列歷史性成就，而讓他早早出名，但但這位27歲的韓國選手並沒有讓成功沖昏頭。雖然他的獎盃架上已經擺滿了銀器，其中最近加入的是今年一月，他在夏威夷索尼公開賽所奪下的獎盃。

2012年當金時沅年僅17歲時，便以通過資格考試、獲得美巡賽參賽卡的最年輕球員而一舉成名。美巡賽資格考試被視為是高爾夫運動中最艱難的考驗，他接連通過四階段的試煉而踏上美巡賽場。時間快轉到2023年，他現在已成為美巡賽四勝球星，累積獎金1800萬美元。2017年他在TPC鋸齒草（TPC Sawgrass）奪下球員錦標賽（PLAYERS Championship）勝利，迄今仍保有賽史上最年輕冠軍球員的紀錄。

金時沅在去年九月的總統盃也表現出色，鞏固了他不斷上升的地位。他與卡恩戴維斯（Cam Davis）以及年輕的同胞好手金周亨（Tom Kim）搭檔，分別大勝史考提薛弗勒（Scottie Scheffler）∕山姆伯恩斯（Sam Burns）與派崔克坎雷（Patrick Cantlay）∕贊德謝菲雷（Xander Schauffele），隨後在個人賽中以贏一洞擊敗賈斯汀湯瑪斯（Justin Thomas），個人貢獻三分，成為國際隊的領頭羊。

他經常在高爾夫球場上以安靜高效的方式完成自己的工作，但在鵪鶉谷（Quail Hollow）面對實力強勁的美國隊和地主球迷時，金時沅展現了他個性的另一面。在那場對抗湯瑪斯的強大壓力賽事中，他張揚地把手指放在嘴唇上示意球迷們安靜下來。而在前一天當搭檔金周亨推進致勝推桿時，他興奮地像是第一次踏進迪士尼樂園的孩子般。

多年前，當金時沅以一位想成為高爾夫球星的新人身份來到美國時，他幾乎不會說英語，但現在他對這種語言的掌握進步許多。在周末以64桿的成績贏得索尼公開賽後，他用英語分享了一則軼事，述說了一些父親的建議，這些建議是他在名利雙收的情況下仍能腳踏實地的秘訣。「是的，我爸爸一直這麼跟我，你不是頂尖球星，所以不要試圖表現得像個頂尖球星。」金時沅笑著說，他的美巡賽四勝僅次於都贏得八勝的同胞崔京周與日本名將松山英樹，這倆人是美巡賽勝場數最多的亞洲球員。「我認為我還不夠好，尚未達到頂尖水平，足以和那些世界前十的球員對抗。但不知何故，我很幸運，就像在新秀年（贏得2016年溫德姆錦標賽），然後第二年，贏得了球員錦標賽。」金時沅回應道。「我曾和羅瑞（麥克洛伊）、J.T.（賈斯汀湯瑪斯）等所有優秀球員同組打球，有時候我會有那種我到底在這裡做什麼的感覺…..他們太棒了，像是開球距離達360碼，我足足落後60碼。我還有很多事情要做（才能趕上）。」

亞洲父母通常以虎式教養而聞名，他們推動孩子在任何領域取得成功，無論是學業還是運動。在金時沅的例子中，他很感激父親的坦率意見，這讓他對自己在這項運動的地位保持謙虛。

澳洲名將亞當史考特（Adam Scott）曾和金時沅一起兩度參加總統盃，他對於看到這位韓國球星在個性中表現出熱情的一面並不感到驚訝。「好吧，我認為他的內在有很多東西。有時和這些球員，特別是亞洲球員，你無法真正了解激發他們的關鍵是什麼。我認為時沅又一次在總統盃表現出色，別忘了，他在很年輕時就贏得了球員錦標賽。但我認為他是我們在總統盃表現最好的球員之一，而且他在個人賽擊敗賈斯汀湯瑪斯可說是史詩級的表現。做為一名高爾夫球員，時沅有很多特點，尤其是在內在方面。我認為當他處於這樣的情況時，火會燃燒起來，如果他處於領先地位，他將很難被擊敗。」四大賽三勝球星喬丹史畢斯（Jordan Spieth）亦曾多次和金時沅同組打球，他知道這位韓國人是真正的好手，他也將會是美巡賽旗艦賽事——2023年3月9日在TPC鋸齒草開打的球員錦標賽——的冠軍熱門人選之一，將有機會再度捧起冠軍盃。

去年12月，金時沅和韓國LGPA選手吳知泫（Ji-Hyun Oh）步入禮堂，結束了他的單身生活。他開玩笑地說，籌備婚禮太傷腦筋了，這樣的經驗對他下一場比賽面對爭勝時的壓力應該會有幫助，希望會是球員錦標賽。金時沅的妻子吳知泫也在職業賽場上歷經磨練，所以他認為妻子的經歷對他在賽場上也會有幫助。「我們可以透過了解壓力、以及壓力為何來相互尊重、彼此理解。我認為這很舒服，因為我們在高爾夫方面相互理解。這真的很令人興奮，希望能獲得更多的信心和更多的勝利。」