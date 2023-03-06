LAND ROVER DEFENDER 130 正式在台上市

Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎今天（3/6）宣布全新Defender 130正式導入！2023.5年式新車建議售價446萬元起，並享0負擔6年原廠保養專案。

暨Defender 90 、110與注重性能表現的V8動力Carpathian Edition陸續導入台灣之後，全新Defender 130以身為一輛可以承載最多8名乘客同時開啟探險旅程的全地形越野豪華休旅車，車室內可配置三排全尺寸座椅，並透過設計優化和最新技術導入，完美平衡舒適性與勢不可擋的全地形穿越能力，為勢不可擋的全地形越野豪華休旅車款家族再添全新境界。

與 Defender 90 和 110 相同， Defender 130 車身設計靈感源自最初 Defender 陣容中最長的型號，並以此命名向其致敬 。 Defender 130 與 Defender 家族車系承襲相同的經典輪廓，包括採用經典圓形設計的車前矩陣式 LED 頭燈造型與車後重新設計的後尾燈、側開式尾門搭配車身同色的備用輪胎蓋皆透過現代設計語彙向經典致敬；引擎蓋、車頂與車頂架採用亮澤黑對比色，打造個性強烈的質感氛圍。車側線條向後方優雅延長型塑類似船尾的概念，兼具美觀的設計將剛強的特性和比以往更大的車室空間完美平衡，同時最大化 Defender 130 的全地形能力。為了更多尋求精緻體驗的車主，Defender 130 提供專屬車色和配備套件選項，車色部分擁有全新專屬選配色-聖多納紅；Defender車系專屬外觀選配套件亦可供車主因應不同用途所選擇，打造專屬的個性化車輛設計。

Defender 130軸距增至3,022 mm，車室內可配置三排全尺寸座椅，最多可承載8名乘客。圖／業者提供

Land Rover 工程師透過在車體結構上重新配置內部空間，創造出令人驚豔的車室空間表現。向後延伸 340 mm 的車尾設計，Defender 130 軸距一舉增加至 3,022 mm，營造出毫不妥協的三排全尺寸配置。雙前座座椅具備 14 向電動調整、記憶與通風加熱功能，第二、三排亦具備加熱功能，包含第二、三排座椅具備四組 ISOFIX 兒童座椅套件；進出第三排時透過第二排座椅前、後滑動並向前折疊以提供寬敞的開口。雙後排座椅皆可透過 40:20:40 分離靈活調整，在全部收折的情況下可提供高達 1,876 升的巨大置物空間，即使在三排的配置下，置物容量也具備 290 升。座椅採用劇院式設計，結合更大面積的窗戶與車頂全景玻璃天窗和第三排上方固定式天窗，為車內的每位成員提供更為通透明亮的空間感受。

中央 11.4 吋曲面懸浮式觸控螢幕搭載最新 Pivi Pro 資訊娛樂系統，透過清晰直覺的顯示介面，優化對車輛主要功能的操控。系統支援無線 Apple Carplay 與 Android Auto，並具備 OTA 無線軟體更新功能，可使車載系統隨時保持在最新的狀態。四區恆溫空調系統具備首次搭載於 Defender 車系中的空調進階負離子車艙空氣淨化系統，可監測車室內二氧化碳濃度，確保所有乘客都能體驗到最佳的空氣品質。另具備多項科技舒適配備如抬頭顯示器、手機無線充電、前座中央扶手製冷功能，提供更為便利舒適的駕乘體驗。

Defender 130 X P400 搭載 Ingenium 六缸輕油電混合動力汽油引擎，提供400PS 與 550Nm 最大動力輸出，結合八前速 ZF 手自排變速箱，可以在 6.6 秒內完成 0-100 km/h加速。搭載 Land Rover iAWD 智慧四輪傳動系統，有效管理前、後軸之間的動力分配，結合電子式氣壓避震與 Adaptive Dynamic 主動動態控制系統根據當下路況即時優化行路表現。

中央11.4吋曲面懸浮式觸控螢幕搭載最新Pivi Pro資訊娛樂系統，提供清晰直覺的操作介面。圖／業者提供

針對引以為傲的全地形穿越能力，Land Rover 先進的 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統，提供駕駛人面對不同的地貌時有多種行車模式選擇，亦可設定自動模式使系統自動調整車輛動態，提供車輛最佳的全地形穿越能力以增加駕駛人信心，搭配可調式地形反應系統，自定義車輛動態模式；在涉水模式下，車輛更具備高達 900 mm 的涉水深度，搭載ClearSight對地視野可模擬車底下的地貌，提供駕駛更為準確的行進路徑參考依據，全車多項先進底盤系統結合，提供在崎嶇路面上舒適愜意的駕駛體驗與敏捷的性能表現。Defender 130 強大的全地形能力建構於 Land Rover 全鋁合金 D7x 車體結構，車身的抗扭剛性為 25 kNm/度，其強度是傳統車架設計的三倍，並可提供高達 3,000kg 的拖曳能力。搭載拖車勾與進階拖曳輔助，必要時可透過後廂內的控制面板調整電子氣壓避震高低，可使與拖車接合時更加方便。

多項主被動防護科技全面搭載，360 度守護行車安全 。 先進主被動安全防護系統全面搭載，包括全地域四迴路 ABS 煞車防鎖死系統、ACC 主動定速巡航含車流排隊輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助、DSC 循跡動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車強度輔助系統、HDC 陡坡緩降控制系統與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、雙前座正面與側面氣囊、車側全尺寸氣囊、後座 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置、駕駛注意力監控系統、後方車流與後部碰撞警示，實現全方位安全防護。

Defender 130 承襲 Defender 新世代家族設計，車身向後優雅延伸創造毫無妥協的寬敞車室空間，最多可承載最多八名成人的舒適旅程；雙後排座椅皆可靈活調整，最多可創造高達 1,876 升的巨大置物空間。豐沛動力與新世代底盤科技結合，不因車長變化而有所妥協，成就全地形王者之姿。