全台 Howard 同享 憑英文名來 aifian 抽雲豹隊門票 免費看魔獸

全台 Howard 們有福了！aifian 即日起舉辦獨家抽票活動，將抽出總數高達 100 張的桃園永豐雲豹隊主場門票，英文名字叫 Howard 的民眾即具備抽獎資格。全台的「霍華德」們，敬請把握機會！

繼「鮭魚之亂」引發全台民眾改名風潮，現在英文名字也能讓民眾享有獨家福利！電商平台 aifian 特別在本賽季推出獨家抽票活動，只要民眾的英文名和魔獸霍華德（ Howard ）相同，即有機會獲得 2 張桃園永豐雲豹隊主場門票。 本次抽票活動時間為 3 月 3 日（五）至 3 月 10 日（五）。

根據 aifian 官方資訊，欲參加抽票活動的民眾，需至 aifian 官方粉專活動貼文留言並回填表單，同時附上能夠證明自己英文名字的文件，例如工作證、證書、email 信箱截圖等，即具備抽獎資格。

此外，英文名字不是 Howard 的民眾也別灰心，除了可讓身邊的 Howard 朋友帶自己入場看球外，aifian 後續也將推出系列精彩活動，加碼抽出 4/08（六）和 4/09（日）的雲豹主場票券給 aifian 用戶獨享，活動詳情將公告於 aifian 粉絲專頁，搶看魔獸人人有機會！

本活動贈票場次為 3/25（六）、3/26（日）、3/31（五）、4/2（日）、4/4（二）任一主場場次，分別對戰臺南台鋼獵鷹、高雄全家海神、臺中太陽、台灣啤酒英熊、新北中信特工，恕無法指定場次。

最終贈票名單將在 3 月 13 日公布於 aifian 粉專活動貼文留言處，每人最多領取一次。票券將於開賽當週以掛號寄出，該票券無法指定座位且不得轉售，若未領取將失去後續抽票資格。欲獲取更多活動訊息，即刻追蹤 aifian 臉書粉絲專頁！(活動辦法依 aifian 公告為主)