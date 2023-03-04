日本玻璃藝術家！舉辦音樂會 玻璃宇宙交響曲

近年來，在疫情、地緣政治紛爭帶來的不確定性中，人們對未知領域的探索以及生命的敬畏空前關注。

田中英樹的藝術理念中充滿了未來的期許與人文關懷。他著眼大世界視點,通過表達超現實的宇宙型態來呈現藝術家所期許的幻妙的、具有無限可能性的、和平且唯美的人文情懷。人類在不斷的探索未知宇宙空間中不斷的完善對於自我的認知,我們生活的地球對於宇宙來說只是「一粒懸浮在陽光中的微塵」,可是它承載了我們的一切的一切,甚至包含了愛與夢想。在浩瀚的宇宙中人類孤獨的存在，愛與夢想賦子人類生命的尊嚴。

「玻璃•宇宙 交響曲」誠摯邀請您前來感受來自玻璃中的神秘光彩與無限遐想，共同感知田中玻璃藝術中流動的生命活力和金彩夢想。

田中英樹-玻璃造型藝術家

致力於玻璃創作28年，日本擁有玻璃媒材最高吹製技術力的造型藝術家，以傳統的技術，將最新科技材料及一些金屬素材巧妙地結合運用賦予玻璃嶄新的藝術表現力，田中英樹將其美用各種造型將其表現玻璃的無限性，注入藝術靈魂，從而讓玻璃生動具有生命力，並承載其藝術靈魂，展現西方奢華的裝飾之美和東方充滿禪意的大氣天成簡約韻味。

用金，銀，銅，鈦合金等各種貴金屬加以高壓蒸發創造出二向色玻璃，七彩的光芒是這一新素材的特徵，大膽的運用此素材表現現代玻璃藝術，將玻璃的特質光與影的最大限度的加以表現賦予其夢幻色彩。

田中英樹的玻璃藝術同樣用充滿動感，韻律的創作表現對生命的尊敬，對生命的熱愛。

展覽資訊：

日本藝術家來台演奏時間：

３／９－１０下午２點－４點

展覽期間：2/25－4／25

每周一到六11:00-19:00開放參觀

展場地址：桃園市桃園區中正路１１１２號（桃園藝文特區旁）

連絡電話：０３－３１６９８５８