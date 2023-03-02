七星潭水上明月海景旅店 母親節暨女王節同慶優惠專案

水上明月母親節暨女王節同慶專案。七星潭水上明月旅店提供

愛是溫暖的陪伴，送上禮物讓最愛的人感受到您的愛！

邁入春暖花開的季節，為您最重要的人選擇最棒的度假旅程。選擇七星潭水上明月，優惠專案包含美味餐飲、戶外活動、奢華客房，度過放鬆舒適的度假時光。房內英國Dyson整髮器、美國席夢思夢幻床墊及法國歐舒丹香氛備品，海景客房都最高品質配置了MITSUBISHI三菱冷暖氣，甚至在浴室內都配置了暖風機、日本TOTO智慧馬桶，頂級按摩浴缸，適切的浴室及衛浴設備。讓來到旅店住宿的貴賓在經歷一整天的旅程後，回到旅店能夠舒適的泡澡，並讓溫馨且舒適的氛圍及設備給療癒了

豐盛用心烹調的美食。七星潭水上明月旅店提供

幸福款待，感受最美好度假時光~

母親節暨女王節同慶優惠專案，七星潭水上明月為所有的小姐、太太、媽媽、女士們準備了最棒的住宿行程，旅店僅有25間的海景客房，可以為貴賓提供寧靜又注重隱私的住宿體驗，享受旅店所提供的奢華舒適設備與專業親切的服務流程，並且享用可以為貴賓客製的美味晚宴，我們為您調理香甜美味的蔬果，鮮味十足的海魚, 香盛的牛排及土雞。器皿更使用波蘭手工陶瓷杯與盤，感受味覺與視覺的完美饗宴，讓貴賓可以感受獨特的幸福款待。

預定幸福：即日起至5月31日(訂房日)

感受幸福：即日起至6月30日(入住日)

優惠方案內容：

  1. 專案優惠價格，雙人房15388起/晚
  2. 刺激月牙灣沙灘車 或 悠閒鯉魚潭電動踏船 (擇一)。
  3. 法國波爾多紅酒增添晚宴風味。
  4. 哈根達斯冰淇淋X咖啡精緻午茶
  5. 主廚特製早餐
  6. 豐香創意晚餐
  7. 無敵海景房附私人陽台
  8. 各房獨立三菱冷暖空調
  9. 法國 歐舒丹 香氛備品
  10. 英國 Dyson 整髮組
  11. 美國 Simmons 床墊
  12. 免費停車
  13. 車站免費來回接送一次
奢華舒適的尊爵客房。七星潭水上明月旅店提供

優惠活動：https://hotelmoon.net/happymomsday/pp

查詢房價：https://hotelmoon.net/momsday/pp

服務專線：03-8230600

旅店地址：花蓮縣新城鄉七星街58號

文 謝振寶