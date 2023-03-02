七星潭水上明月海景旅店 母親節暨女王節同慶優惠專案

愛是溫暖的陪伴，送上禮物讓最愛的人感受到您的愛！

邁入春暖花開的季節，為您最重要的人選擇最棒的度假旅程。選擇七星潭水上明月，優惠專案包含美味餐飲、戶外活動、奢華客房，度過放鬆舒適的度假時光。房內英國Dyson整髮器、美國席夢思夢幻床墊及法國歐舒丹香氛備品，海景客房都最高品質配置了MITSUBISHI三菱冷暖氣，甚至在浴室內都配置了暖風機、日本TOTO智慧馬桶，頂級按摩浴缸，適切的浴室及衛浴設備。讓來到旅店住宿的貴賓在經歷一整天的旅程後，回到旅店能夠舒適的泡澡，並讓溫馨且舒適的氛圍及設備給療癒了

幸福款待，感受最美好度假時光~

母親節暨女王節同慶優惠專案，七星潭水上明月為所有的小姐、太太、媽媽、女士們準備了最棒的住宿行程，旅店僅有25間的海景客房，可以為貴賓提供寧靜又注重隱私的住宿體驗，享受旅店所提供的奢華舒適設備與專業親切的服務流程，並且享用可以為貴賓客製的美味晚宴，我們為您調理香甜美味的蔬果，鮮味十足的海魚, 香盛的牛排及土雞。器皿更使用波蘭手工陶瓷杯與盤，感受味覺與視覺的完美饗宴，讓貴賓可以感受獨特的幸福款待。

預定幸福：即日起至5月31日(訂房日)

感受幸福：即日起至6月30日(入住日)

優惠方案內容：

專案優惠價格，雙人房15388起/晚 刺激月牙灣沙灘車 或 悠閒鯉魚潭電動踏船 (擇一)。 法國波爾多紅酒增添晚宴風味。 哈根達斯冰淇淋X咖啡精緻午茶 主廚特製早餐 豐香創意晚餐 無敵海景房附私人陽台 各房獨立三菱冷暖空調 法國 歐舒丹 香氛備品 英國 Dyson 整髮組 美國 Simmons 床墊 免費停車 車站免費來回接送一次

優惠活動：https://hotelmoon.net/happymomsday/pp

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服務專線：03-8230600

旅店地址：花蓮縣新城鄉七星街58號