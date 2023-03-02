COBRA GOLF強力發表全新KING鐵桿家族 KING Forged TEC鍛造鐵桿與KING CB/MB/TOUR選手級鐵桿

全球高爾夫球具創新領導者COBRA GOLF榮冠業界眾多「首創」頭銜：首創多功能球桿、首創碳纖維桿身、首創單一長度鐵桿組、首創搭載智能科技球桿與 3D 列印技術等，不論在科技研發、創新造型、亦或是製程精進，COBRA GOLF無不引領業界先鋒，敢於挑戰不同。邁入2023，COBRA推陳祭出新版KING 鐵桿家族，專為追求極致精確度和高容錯率的資深球友所設計，不管面對什麼樣的草皮狀態，都能帶來更快的球速與更遠的距離。新品包含以領先業界的五步驟鍛造製程推出之KING Forged TEC鍛造鐵桿以及 KING MB (傳統鍛造肌背)、KING CB (緊實凹背)和 KING TOUR (科技凹背)等三款選手專用鐵桿組，提供多元規格讓不同差點的球友們做最適性選擇，在果嶺上締造巔峰球速與距離。

全新KING鐵桿家族皆採用1025碳鋼材質，並透過 COBRA領先業界的五步驟鍛造製程來打造，當其他鍛造鐵桿多半採用四步驟鍛造製程時，COBRA 已率先利用五次鍛造來打造無與倫比的柔軟手感和精確的造型。COBRA 鍛造製程第一步將碳鋼坯料加熱到攝氏 1200 度，接著將鋼坯進行三次粗鍛（第一到三步驟鍛造），於此過程中金屬被彎曲和鍛打形成鐵桿桿頭的粗略形狀；第四步驟鍛造則是在攝氏 800 度下，對每顆粗鍛的桿頭施加 1200 噸的壓力，細化形狀、鍛出細節線條和徽標；最後第五步驟，將每顆桿頭在攝氏 700 度下承受 2000 噸的壓力，形成極其均勻且精準的內部晶粒結構，等待冷卻後將每顆桿頭進行拋光，最後使用 CNC （電腦數控）機器精密銑削桿面和溝槽，結束完美製程。COBRA 五步驟鍛造製程的優點包括：精確造型、精準平坦桿面、極小化重量公差、一致性仰角與躺角、桿面厚度一致、亮麗外型、以及優化擊球手感。「五步驟鍛造製程對於我們 KING 家族鐵桿的擊球手感以及一致性能非常重要。」COBRA GOLF 全球研發副總 Tom Olsavsky 說道：「渴望鍛造手感的球友希望在擊球時有一種柔軟而非過於清脆的手感，我們的完美製程能滿足他們的需求，鍛造製程中最大的風險變數是缺乏一致性，所以我們透過超高精密的鍛造製程來改善避免，以成就鍛造鐵桿的絕佳手感，並同時顧及鐵桿性能的完美一致性。」

KING TEC多功能鐵桿的革命性設計始於核心，以領先業界的五步驟鍛造製程打造經典刀背鐵桿造型，在瞄球時能讓球友感到熟悉自在，而相對較寬的桿底能改善草皮互動，輕鬆駕馭各種不同球位；採用中空結構系統填充柔軟輕盈的微球體發泡 （Expancel Microsphere Foam），有助突破更遠擊球距離，同時吸收震動並調和聲音，進而提升柔軟手感；結合專利新鍛造 PWRSHELL 杯狀桿面，相比傳統桿面更加靈活，完美創造回彈效果，強化球速動力，使出球角度更高；同步搭載創新 H.O.T（Highly Optimized Topology高度優化拓撲）桿面科技運用人工智能與機器學習，創造出 COBRA 最火熱的領航科技，運用策略性厚度配置創造出 15 個「熱區」，擴大桿面甜蜜區域以提升擊球效率與球速表現；此外，運用高密度 MIM 鎢鋼的極端鎢配重能有效降低桿頭重心，從而改善從梯台、球道或粗草區擊球的出球角度與後旋。

滿足不同差點球友最適選擇，COBRA推出 KING Forged TEC新鍛造鐵桿以及KING MB (傳統鍛造肌背)、KING CB (緊實凹背)和KING TOUR (科技凹背) 三款選手專用鐵桿組。 圖／業者提供

KING CB / MB選手級鐵桿具有KING鐵桿家族中最緊實的造型，並擁有資深球友偏好的各種特色，包括美觀的薄上緣線、帶來控制性的最少桿面後移、能和草皮精準互動的細桿底、以及強化做球性能的短刃部。由於五步驟鍛造製程的精度，CB 和 MB 鐵桿具有完美居中的桿頭重心位置，無需添加鎢配重來改變重心；CB 鐵桿擁有較高容錯率的凹背造型與略多的桿面後移，而傳統的 MB 鐵桿則是肌背構造；COBRA 推出複合鐵桿組為 4 到 6 鐵採用 CB，7-PW 則是 MB，這樣的獨特組合讓長鐵桿獲得更高容錯率，則短鐵桿擁有更好的精準度。KING TOUR 選手級鐵桿透過五步驟鍛造複合材質構造，將柔軟手感、易打性與優化的距離與容錯性融合在一起。與 CB 與 MB 的一片式鍛造不同，TOUR 鐵桿的刀背內置鋁合金銘版與 TPU 嵌入物，創造更悅耳的擊球聲音和手感；其下切凹背構造能讓桿頭重量從高處往下並往跟趾部位移動，帶來更好的出球狀態、以及偏離桿面中心觸球時的更大容錯率；而其桿頭刃部略短，可提升控制性與操控性，且桿面仰角也比 CB 與 MB 強勢2度，進一步提升擊球距離。

2023 全新KING鐵桿家族即將陸續抵台發售，提供變化與單一長度兩種規格，讓球友除了可以選擇傳統的變化長度鐵桿組以外，也可以嘗試單一長度鐵桿組，採用統一7號鐵長度減少可能的變數，讓整組球桿獲得穩定的瞄球設定與擺球位置，優化每一支鐵桿的揮桿一致性與準確度，COBRA KING 鐵桿家族無疑是融合高容錯率、高出球角度、絕佳手感與最遠整體距離的最佳選擇，邀請高球好手親身體驗出色手感表現。有關更多COBRA Golf 2023年新品資訊可逕參考官網(https://www.cobragolf.com)。